Водители маршруток отказались возить пассажиров и "налеты" Кличко на больницы – видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Частные перевозчики отказались работать
В Кропивницком частные перевозчики отказались возить пассажиров до завершения карантина. Согласно решению Кабмина, одновременно в салоне могли находиться не более 10 пассажиров. Работать в убыток водители не захотели.
Смотрите видео: почему перевозчики не работают
Кличко наносит внезапные "налеты" на больницы
Мэр Киева Виталий Кличко продолжает делать "налеты" с проверкой в медучреждения, где лечат больных COVID-19. Он проверяет, в достаточном ли количестве у врачей маски и перчатки, аппараты ИВЛ.
Смотрите видео рейда Кличко в больницу:
Женщину, которая умерла от коронавируса, похоронили без соблюдения норм
В районной больнице города Алешки, что на Херсонщине, от коронавируса умерла 69-летняя медсестра. Инфекцию у нее обнаружили посмертно и похоронили женщину без соблюдения надлежащих санитарных норм. Из-за этого под угрозой оказались более 100 человек.
Смотрите видео: 100 человек оказались под угрозой из-за ненадлежащего захоронения больной
Больше миллиона случаев COVID-19 в мире
Количество выявленных случаев больных COVID-19 в мире пересекло отметку в один миллион. Погибло от опасного недуга 60 тысяч человек. Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что реальная картина пандемии в мире может быть другой.
Смотрите видео: данные о смертности от коронавируса могут быть занижены
Как лечат от коронавируса в Украине
Некоторые пациенты жалуются, что на лекарства от COVID-19 они тратят по несколько тысяч гривен. В дополнение, часть препаратов трудно приобрести. Несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения обещали лечить бесплатно.
Смотрите видео: чем лечат больных коронавирусом и сколько стоит лечение
Читайте также
-
Выпуск новостей за 13:00: Первая жертва COVID-19 во Львове. Карантин в Москвесегодня , 13:54
-
Полицейское авто столкнулось с автомобилем в Херсоне: машина перевернулась – 5 пострадавшихсегодня , 15:25
-
На полигоне тестируют модернизированный танк Т-72: фотосегодня , 16:31
-
В Полтаве за ночь разбили три доски героям АТО: полиция просит опознать вандала – видеосегодня , 17:19
-
Фильмы 2020 года, которые нельзя пропуститьсегодня , 20:21
-
Нужно ли белить деревья и сжигать листья: самые распространенные мифы среди украинцевсегодня , 18:35