Водители маршруток отказались возить пассажиров и "налеты" Кличко на больницы – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Частные перевозчики отказались работать

В Кропивницком частные перевозчики отказались возить пассажиров до завершения карантина. Согласно решению Кабмина, одновременно в салоне могли находиться не более 10 пассажиров. Работать в убыток водители не захотели.

Смотрите видео: почему перевозчики не работают

Женщину, которая умерла от коронавируса, похоронили без соблюдения норм

В районной больнице города Алешки, что на Херсонщине, от коронавируса умерла 69-летняя медсестра. Инфекцию у нее обнаружили посмертно и похоронили женщину без соблюдения надлежащих санитарных норм. Из-за этого под угрозой оказались более 100 человек.

Смотрите видео: 100 человек оказались под угрозой из-за ненадлежащего захоронения больной

Больше миллиона случаев COVID-19 в мире

Количество выявленных случаев больных COVID-19 в мире пересекло отметку в один миллион. Погибло от опасного недуга 60 тысяч человек. Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что реальная картина пандемии в мире может быть другой.

Смотрите видео: данные о смертности от коронавируса могут быть занижены

Как лечат от коронавируса в Украине

Некоторые пациенты жалуются, что на лекарства от COVID-19 они тратят по несколько тысяч гривен. В дополнение, часть препаратов трудно приобрести. Несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения обещали лечить бесплатно.

Смотрите видео: чем лечат больных коронавирусом и сколько стоит лечение