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      Водители маршруток отказались возить пассажиров и "налеты" Кличко на больницы – видео недели

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      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Частные перевозчики отказались работать

      В Кропивницком частные перевозчики отказались возить пассажиров до завершения карантина. Согласно решению Кабмина, одновременно в салоне могли находиться не более 10 пассажиров. Работать в убыток водители не захотели.

      Смотрите видео: почему перевозчики не работают

      Кличко наносит внезапные "налеты" на больницы

      Мэр Киева Виталий Кличко продолжает делать "налеты" с проверкой в медучреждения, где лечат больных COVID-19. Он проверяет, в достаточном ли количестве у врачей маски и перчатки, аппараты ИВЛ.

      Смотрите видео рейда Кличко в больницу:

      Женщину, которая умерла от коронавируса, похоронили без соблюдения норм

      В районной больнице города Алешки, что на Херсонщине, от коронавируса умерла 69-летняя медсестра. Инфекцию у нее обнаружили посмертно и похоронили женщину без соблюдения надлежащих санитарных норм. Из-за этого под угрозой оказались более 100 человек.

      Смотрите видео: 100 человек оказались под угрозой из-за ненадлежащего захоронения больной

      Больше миллиона случаев COVID-19 в мире

      Количество выявленных случаев больных COVID-19 в мире пересекло отметку в один миллион. Погибло от опасного недуга 60 тысяч человек. Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что реальная картина пандемии в мире может быть другой.

      Смотрите видео: данные о смертности от коронавируса могут быть занижены

      Как лечат от коронавируса в Украине

      Некоторые пациенты жалуются, что на лекарства от COVID-19 они тратят по несколько тысяч гривен. В дополнение, часть препаратов трудно приобрести. Несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения обещали лечить бесплатно.

      Смотрите видео: чем лечат больных коронавирусом и сколько стоит лечение 

       

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Киева Новости Херсона Транспорт Новости Кропивницкого Виталий Кличко Видео недели
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