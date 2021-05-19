В судах предыдущей инстанции, как отметила в комментарии 24 каналу дочь погибшего Маргарита Подуст, виновника аварии приговорили к условному сроку заключения. Однако родственники погибшего в апелляции добилась реального наказания - 5 лет тюрьмы.

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С реальным лишением воли не согласился уже сам преступник. Поэтому он подал кассацию, которая отменила решение всех судов и передала дело на повторное рассмотрение, где мужчину отпустили на свободу. Это решение по делу о ДТП с гибелью 73-летнего Василия подуст пересматривать в кассационном суде 20 мая.

Пролетал на красный

Авария, которая произошла по вине водителя Opel Vectra произошло на пешеходном переходе на Николаевской дороге в Одессе 8 августа 2018 года. По данным СМИ, за рулем находился Станислав Надеев.

Судя по видео, которое сделали камеры видеонаблюдения, пожилой мужчина начал переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. В это время легковушка двигалась во второй полосе на большой скорости. Вместо того, чтобы остановиться, водитель перестроился в крайнюю правую и ускорил машину.

Избежать столкновения ни Надеев, ни пешеход уже не могли. После удара водитель даже не подошел к потерпевшему.

От полученных травм Василий Подуст умер в реанимации.

Месяц не выбирали меру пресечения

Как утверждает дочь погибшего, после аварии следователи не назначали никаких анализов на наличие в крови водителя наркотиков или алкоголя. В уголовном производстве есть только заключение врача о том, что человек был трезв.

После ДТП правоохранители больше месяца не передавали в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения. Только когда о громком ДТП начали писать журналисты, Надеева посадили под стражу.

Однако, несмотря на наличие видеозаписей, где четко видно нарушение ПДД, судьи решили назначить водителю крайне мягкое наказание – 5 лет условно с 3 годами испытательного срока.

Родственники погибшего подали жалобы на такой приговор, однако их в судах фактически отвергали.

Если бы водители знали, что за подобное нарушение их точно накажут, возможно, мой отец не погиб. Боюсь, что без огласки СМИ этого убийцу-гонщика выпустят на свободу, и он так же безнаказанно продолжит ездить по улицам нашей страны, и убивать невинных пешеходов,

– отметила дочь погибшего.

Смотрите видео смертельного ДТП в Одессе, виновника которой приговорили к условному наказанию (18+):