Ранее суд избрал водителю Toyota Land Cruiser меру пресечения в виде 2 месяцев ареста, или залога лишь в 340 тысяч гривен. В то же время прокуратура ходатайствовала о 10 миллионах.

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Прокуратура планировала обжаловать залог

Из-за небольшой суммы залога прокуроры планировали подать апелляционную жалобу на решение суда. Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко говорил, что ее направят в начале недели, то есть с 15 ноября.

Заметим, на суде водитель своей вины не признал и не покаялся. Он сказал, что не заметил детей, потому что "засмотрелся в телефон".

Обратите внимание! Впоследствии Чубенко опроверг информацию о том, что подозреваемый вышел на свободу. Он заверил, что горе-водитель находится в СИЗО, пишет " Суспільне".

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