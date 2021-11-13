Водителя, который под наркотиками сбил детей в Харькове, выпустили под залог – СМИ

Виновник жуткого ДТП в Харькове 13 ноября вышел из СИЗО, За него внесли 340 тысяч гривен залога и теперь мужчина будет на свободе до решения суда.

Ранее суд избрал водителю Toyota Land Cruiser меру пресечения в виде 2 месяцев ареста, или залога лишь в 340 тысяч гривен. В то же время прокуратура ходатайствовала о 10 миллионах.

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Прокуратура планировала обжаловать залог

Из-за небольшой суммы залога прокуроры планировали подать апелляционную жалобу на решение суда. Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко говорил, что ее направят в начале недели, то есть с 15 ноября.

Заметим, на суде водитель своей вины не признал и не покаялся. Он сказал, что не заметил детей, потому что "засмотрелся в телефон".

Что известно о ДТП с детьми в Харькове

Авария случилась 11 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser наехал на двух 13-летних детей, которые переходили дорогу на зеленый свет вместе с другими людьми. Известно, что мальчик и девочка возвращались из школы.

К счастью, дети выжили. Медики оценили их состояние как стабильное, средней тяжести.

Результаты анализов показали, что на момент ДТП водитель находился под действием метадона.