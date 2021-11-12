Водителю, сбившему детей в Харькове, избрали меру пресечения

12 ноября 2021 , 20:11
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Источник:

Суспільне

Водителя Toyota Land Cruiser, сбившего подростков в Харькове, взяли под стражу на 2 месяца. Альтернатива – залог в сумме 340 тысяч гривен.

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения вечером 12 ноября. Защитница водителя отказалась от комментариев.

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Сейчас такая позиция защиты – объяснения мы не предоставляем. Продолжается досудебное следствие,
– заявила адвокат.

Заметьте! Прокуроры просили установить сумму залога в размере 10 миллионов гривен. В то же время судья – Наталья Бородина – проигнорировала это.

Водитель был под действием метадона

  • Представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко заявил, что в момент ДТП водитель был под действием метадона.
  • Это стало причиной для изменения квалификации преступления.

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