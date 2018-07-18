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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Водоканала дают деньги только тогда, когда прорвало трубу, – эксперт

14 Читати новину українською
Ольга Бабий
Ольга Бабий / grif.ua

Чем меньше водоканал, тем больше расходы. Для каждого водоканала должен накладываться прогнозируемый тариф. И тогда они решают, какая система очистки на их исходную воду.

Об этом рассказала в эфире 24 канала Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

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"Гипорхлорит может уменьшить количество хлора для очистки, но до нуля этого свести не сможет. Украина очень отстает по технологиям. Основная причина в том, что отрасль водоснабжения последние 10 лет находится в сложном состоянии. Постоянно растет стоимость электроэнергии, тарифы водоканалов не растут, ни одна инвестиционная программа ни единого водоканала не выполнялась. Это можно увидеть на сайте национальной комиссии", – отметила Ольга Бабий.

Она отметила, что счетная палата по результатам оценки прошлого года написала о том, что невозможно соблюсти в Украине правила качества питьевой воды, так как за этот период не состоялось инвестиции.

По ее словам, для того, чтобы Киевводоканал построил еликтролизную хлорную установку на одной из станций надо полмиллиарда гривен. В тарифе таких средств нет, город такие средства никогда не даст. Это вопрос безопасности.

Когда мы говорим о каждом городе, то в каждом из них должен быть отдельный протокол обеззараживания и очистки воды. Нет государственной программы "Питьевая вода", которая существует во всем мире. Самая большая наша проблема, что все наши предприятия не были вовремя модернизированы, поэтому сейчас это решить очень сложно,
– отметила вице-президент.

Теги: Новости Украины хлорный коллапс Новости Киева
Источник: 24 канал
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