Украинские и американские водолазы подняли со дна Черного моря обломки любимого катера Брежнева
Источник:пресс-служба ВМС Украины
В Одесском порту со дня Черного моря подняли "катер Брежнева", затонувший в 2016 году. Эвакуацией обломков судна занимались водолазы США и ВМС Украины.
"Буревестник" в течение длительного времени планировали убрать, потому что он мешал проходу других кораблей. За 5 лет от катера осталась лишь груда мусора.
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"Катер Брежнева"
Судно построили еще в 1964 году, после этого его использовали советские коммунисты.
- Чаще всего на нем отдыхал генсек СССР Брежнев.
Больше о катере
В 1996 году "Буревестник" купил одесский бизнесмен. Однако ему не удалось вернуть катер в рабочее состояние.
С тех пор судно стояло в порту, как памятник. В января 2016 года оно начало тонуть и в течении 5 минут исчезло под водой.
На катере также была установлена одна из самых надежных радиостанций тех времен "Рейд-1".