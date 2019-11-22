Водолазы эвакуируют моряков с тонущего близ Одессы танкера: драматические фото
Началась эвакуация экипажа танкера "Делфи", потерпевшего крушение на одесском пляже "Дельфин". Капитан корабля зажег дымовую шашку.
Об этом с места событий сообщает местное издание "Думская".
К теме: Шторм в одесском заливе сорвал с якоря танкер "Делфи" и отнес его на мель
Сначала для эвакуации пытались использовать надувную лодку и водный скутер, но помешали волны, и водолазы отправились вытаскивать моряков вплавь.
Всех моряков спасли. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.
Водолазы спасают моряков с затонувшего танкера вблизи Одессы / фото Думской
Что известно об аварии танкера вблизи Одессы?
В Одессе из-за сильного ветра с якоря сорвался сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. Спасатели и частный буксир пытались эвакуировать экипаж судна, однако люди отказались покидать корабль.
Кроме того, мощный ураган и волны высотой 2-3 метра сильно мешали спасательной операции.