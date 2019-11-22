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      Водолазы эвакуируют моряков с тонущего близ Одессы танкера: драматические фото

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      Спасатели вытаскивают моряков с тонущего близ Одессы танкера / dumskaya.net

      Началась эвакуация экипажа танкера "Делфи", потерпевшего крушение на одесском пляже "Дельфин". Капитан корабля зажег дымовую шашку.

      Об этом с места событий сообщает местное издание "Думская".

      К теме: Шторм в одесском заливе сорвал с якоря танкер "Делфи" и отнес его на мель

      Сначала для эвакуации пытались использовать надувную лодку и водный скутер, но помешали волны, и водолазы отправились вытаскивать моряков вплавь.

      Всех моряков спасли. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

       

      Водолазы спасают моряков с затонувшего танкера вблизи Одессы / фото Думской

      Что известно об аварии танкера вблизи Одессы?
      В Одессе из-за сильного ветра с якоря сорвался сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. Спасатели и частный буксир пытались эвакуировать экипаж судна, однако люди отказались покидать корабль.

      Кроме того, мощный ураган и волны высотой 2-3 метра сильно мешали спасательной операции.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Чорное море Новости Одессы
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