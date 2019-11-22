Водолазы эвакуируют моряков с тонущего близ Одессы танкера: драматические фото

Началась эвакуация экипажа танкера "Делфи", потерпевшего крушение на одесском пляже "Дельфин". Капитан корабля зажег дымовую шашку.

Об этом с места событий сообщает местное издание "Думская".

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Сначала для эвакуации пытались использовать надувную лодку и водный скутер, но помешали волны, и водолазы отправились вытаскивать моряков вплавь.

Всех моряков спасли. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Водолазы спасают моряков с затонувшего танкера вблизи Одессы / фото Думской

Что известно об аварии танкера вблизи Одессы?

В Одессе из-за сильного ветра с якоря сорвался сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. Спасатели и частный буксир пытались эвакуировать экипаж судна, однако люди отказались покидать корабль.



Кроме того, мощный ураган и волны высотой 2-3 метра сильно мешали спасательной операции.