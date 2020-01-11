Водометы и оружие: в Иране между полицией и протестующими начались столкновения – видео

В Тегеране с новой силой разворачиваются протесты иранцев против власти, которая признала свою вину в сбитии самолета МАУ с 176 пассажирами на борту. Полиция пытается разогнать демонстрантов, применяет к ним водометы и оружие.

Протесты в Иране начались вечером 11 января. На улицы Тегерана вышли несколько тысяч человек. Больше всего митингующих собрались возле университета Амира Кариба.

Важно: Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео

Люди требуют у властей наказать виновных в сбивании самолета МАУ. Также они возмущены, почему Иран 3 дня отрицал свою причастность к катастрофе, а главной ее причиной называл техническую неисправность самолета.

Иранские власти уже вывели на улицы Тегерана сотни силовиков. Они пытаются разогнать людей водометами и светошумовыми гранатами.

Также в сети появились видео, на которых видно, что правоохранители применили оружие к демонстрантам.

Полиция применила оружие против протестующих в Тегеране: видео

В замен протестующие бросают в них дымовые шашки и коктейли Молотова. Люди скандируют: "Я убил бы того, кто убил моего брата".

#Iran - Téhéran - La police anti-émeute utilise des canons à eau contre des manifestants venus manifester leur indignation face à l'abattage par le régime du vol PS752 tout en le niant sciemment pendant 3 jours. pic.twitter.com/LEfeYYvxXH — Ⓝ ⒺⓃⒶ·۰•●○ (@Nws_MENA) January 11, 2020

#Iran - Université Amir Kabir de Téhéran. Un très grand nombre de policiers anti-émeute tentent de réprimer les manifestants:

"Les étudiants mourront plutôt que de se prosterner" et "Notre ennemi est ici" faisant référence au slogan du régime "la mort en Amérique" pic.twitter.com/Xw6cL2KeLU — Ⓝ ⒺⓃⒶ·۰•●○ (@Nws_MENA) January 11, 2020

#گزارشگرمنوتو: درگیری نیروهای یگان ویژه با معترضین در مقابل #دانشگاه_امیرکبیر pic.twitter.com/9YfinGEHg9 — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 11, 2020

Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Последний извинился перед украинцами за сбивание самолета МАУ и заверил, что расследование катастрофы будет открытым и справедливым.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / карта 24 канала