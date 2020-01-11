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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Водометы и оружие: в Иране между полицией и протестующими начались столкновения – видео

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      Полиция начала стрелять в протестующих в Тегеране / nos.nl

      В Тегеране с новой силой разворачиваются протесты иранцев против власти, которая признала свою вину в сбитии самолета МАУ с 176 пассажирами на борту. Полиция пытается разогнать демонстрантов, применяет к ним водометы и оружие.

      Протесты в Иране начались вечером 11 января. На улицы Тегерана вышли несколько тысяч человек. Больше всего митингующих собрались возле университета Амира Кариба.

      Важно: Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео

      Люди требуют у властей наказать виновных в сбивании самолета МАУ. Также они возмущены, почему Иран 3 дня отрицал свою причастность к катастрофе, а главной ее причиной называл техническую неисправность самолета.

      Иранские власти уже вывели на улицы Тегерана сотни силовиков. Они пытаются разогнать людей водометами и светошумовыми гранатами.

      Также в сети появились видео, на которых видно, что правоохранители применили оружие к демонстрантам.

      Полиция применила оружие против протестующих в Тегеране: видео

       

      В замен протестующие бросают в них дымовые шашки и коктейли Молотова. Люди скандируют: "Я убил бы того, кто убил моего брата".

       

       

       

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
      • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Последний извинился перед украинцами за сбивание самолета МАУ и заверил, что расследование катастрофы будет открытым и справедливым.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Полиция столкновения Протесты
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