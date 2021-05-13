Недалеко от Днепра в селе Долинское расположена военная база ВСУ. По кадастровому номеру это государственное имущество, однако здания на ее территории – приватизировали. Их записали на ребенка. На момент оформления документов мальчику было всего 2 года.

Соответствующую информацию разыскала журналистка из Днепра. В собственность военную базу ребенок получил в 2015 году.

К теме Украинские хлебокомбинаты приватизируют: объявили первый аукцион – список

Что известно об инциденте

Военная база на Днепропетровщине принадлежит Ярославу Витальевичу Мархасину.

Он – сын местной судьи Светланы Николайчук и бывшего заместителя мэра Днепра Виталия Мархасина.

Стоимость объекта: 130 тысяч долларов.

У днепровской журналистки возник логичный вопрос – откуда у супругов взялись деньги на приобретение этого участка.

Стоит отметить, что в законодательстве нет ограничений по возрасту для приватизации недвижимости. Поэтому ребенок вполне может выступать собственником квартиры или земельного участка, объяснила юрист Татьяна Тегливец в комментарии 24 каналу.

В документах, которые добавила активистка к посту, есть ответ на запрос, который она посылала в НАПК.

В агентстве противодействия коррупции отметили, что это не противозаконно, потому что недвижимость не записана на судью.

Тогда она отправила еще один документ в военную прокуратуру: там пообещали направить запрос в ГБР.

Военную базу сдают в аренду: детали

В посте Наталья Эшонкулова подчеркивает, что сейчас приватизированная часть военной базы в Долинском сдается в аренду. Об этом ей лично сообщил мужчина, которому предлагали арендовать территорию. Он сделал фото объекта изнутри: кроме стен и наполовину сложенных металлических конструкций там больше ничего нет.



Военная база изнутри / Фото из фейсбука Натали Эшонкуловой

В кадастровом реестре военная база находится полностью в государственной собственности.

Юрист журналистки выяснила, что судья и ее муж "отжали" у государства только капитальные сооружения на территории военной базы. Окраина у них даже отдаленно не похожа на стратегический объект: дороги потрескались и поросли травой.



Военная база в селе Долинское / Фото из фейсбука Натали Эшонкуловой