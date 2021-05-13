Военная база под Днепром принадлежит 8-летнему сыну рейдера и судьи: фото
Недалеко от Днепра в селе Долинское расположена военная база ВСУ. По кадастровому номеру это государственное имущество, однако здания на ее территории – приватизировали. Их записали на ребенка. На момент оформления документов мальчику было всего 2 года.
Источник:фейсбук Натальи Эшонкуловой
Соответствующую информацию разыскала журналистка из Днепра. В собственность военную базу ребенок получил в 2015 году.
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Что известно об инциденте
- Военная база на Днепропетровщине принадлежит Ярославу Витальевичу Мархасину.
- Он – сын местной судьи Светланы Николайчук и бывшего заместителя мэра Днепра Виталия Мархасина.
- Стоимость объекта: 130 тысяч долларов.
- У днепровской журналистки возник логичный вопрос – откуда у супругов взялись деньги на приобретение этого участка.
- В документах, которые добавила активистка к посту, есть ответ на запрос, который она посылала в НАПК.
- В агентстве противодействия коррупции отметили, что это не противозаконно, потому что недвижимость не записана на судью.
- Тогда она отправила еще один документ в военную прокуратуру: там пообещали направить запрос в ГБР.
Военную базу сдают в аренду: детали
В посте Наталья Эшонкулова подчеркивает, что сейчас приватизированная часть военной базы в Долинском сдается в аренду. Об этом ей лично сообщил мужчина, которому предлагали арендовать территорию. Он сделал фото объекта изнутри: кроме стен и наполовину сложенных металлических конструкций там больше ничего нет.
Военная база изнутри / Фото из фейсбука Натали Эшонкуловой
В кадастровом реестре военная база находится полностью в государственной собственности.
Юрист журналистки выяснила, что судья и ее муж "отжали" у государства только капитальные сооружения на территории военной базы. Окраина у них даже отдаленно не похожа на стратегический объект: дороги потрескались и поросли травой.
Военная база в селе Долинское / Фото из фейсбука Натали Эшонкуловой
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