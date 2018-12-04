Военная форма Омеляна: громкое заявление Минобороны и красноречивая реакция Омеляна

В Министерстве обороны Украины подчеркивают, что никто кроме военнослужащих и представителей силового блока не имеет права надевать военную форму даже в период режима военного положения. Правда, глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян убеждает, что ничего противозаконного в том, что он надел такой вид одежды, нет.

После введения военного положения в Украине, 27 ноября, министр инфраструктуры Владимир Омелян и его заместитель Юрий Лавренюк пришли в военной форме на расширенное совещание с руководителями предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления Мининфраструктуры.

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После введения военного положения Омелян и его заместитель Лавренюк надели военную форму

Впоследствии в Минобороны отметили, что чиновник не имеет права носить военную форму даже во время режима военного положения, передают "Украинские новости".

Правила ношения военной формы одежды и образцы знаков различия разрабатываются и утверждаются соответствующими центральными органами исполнительной власти, имеющими в своем подчинении воинские формирования, Службой безопасности Украины, Управлением государственной охраны Украины, Службой внешней разведки Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих лицами, не имеющими на это права, запрещается и влечет за собой ответственность согласно закону,

– ответили в ведомстве на запрос информационного агентства.

В Минобороны подчеркнули, что никто, кроме представителей силового блока, не имеет права новить военную форму

Также в министерстве отметили, что "право на ношение военной формы имеют военнослужащие, военнообязанные во время прохождения сборов, резервисты, курсанты, лицеисты, а также лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды".

"В пункте 3 статьи 7 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" дано определение понятию "военная форма одежды". Это комплект однообразных по конструкции и регламентированных по внешнему виду предметов одежды, обуви и отдельных видов снаряжения, установленный для военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований", – добавили в Минобороны.

В Минобороны объяснили, почему Омелян не имеет права носить военную форму даже во время военного положения

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Через некоторое время появилась реакция и самого Омеляна на такие заявления. Так, по словам главы Минифраструктуры, он надевал форму железнодорожных войск и сам является капитаном запаса.

Я – капитан запаса, на мне – форма железнодорожных войск, которую я ношу с 2015 года, в ней объездил всю линию фронта. Госспецслужба транспорта до середины 2018 года подчинялась Мининфраструктуры, а сейчас передана Минобороны, хотя она и продолжает выполнять задачи по охране стратегических инфраструктурных объектов,

– подчеркнул чиновник в комментарии ресурсу "Страна".

Омелян убеждает, что он надел форму железнодорожных войск и в этом нет ничего противозаконного

К слову, в биографии Омеляна, которая размещена на сайте Мининфраструктуры, нет ни слова, что тот проходил военную службу в Украине.

Напомним, в связи с введением военного положения в 10 областях Украины гражданским запретили носить военную форму в Запорожье и Винницкой области.

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Где введено военное положение: карта

Что не ограничит введение военного положения