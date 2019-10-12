Военная, которая воспитывает ребенка на фронте: трогательная история

Татьяна Науменко – первая в Украине офицерка Вооруженных сил Украины. Женщина на войне с самого начала. Там даже создала семью и родила ребенка. О том, как иметь столько храбрости и уже более года в зоне боевых действий воспитывать ребенка – читайте в материале 24 канала.

Татьяна Науменко – заместитель комбата с морально-психологического обеспечения 24-й отдельной механизированной бригады. На Востоке она с самого начала войны. Сначала была волонтеркой.

К слову: Военные, которые вместе с младенцем находятся на фронте: трогательные фото и видео

Татьяна – первая в Украине офицерка. По ее словам, статус между мужчин приходилось завоевывать долго.

"Требования к женщине, пожалуй, на три головы выше, чем к мужчинам на те же должности. Если мужчина может себе позволить и расслабиться, и как-то не так себя вести, то если женщина такое сделает, то оно сразу видно и оно сразу ощущается в отношении. Поэтому самоорганизация, самодисциплина и выносливость – она ​​должна быть в разы выше, чем у мужчины", – рассказала заместитель комбата.



Татьяна Науменко

В зоне войны Татьяна воспитывает полуторагодовалую Софию. Девочка там же родилась. На передовой не бывает, но между военных – уже своя. Татьяна в шутку рассказала, что девочка – будущая Министр обороны.



Дочь Татьяны Софийка

По словам родителей, воспитывать ребенка на востоке трудно, но возможно.

"Конечно, совмещать службу и воспитание дочери – тяжеловато, но стараемся приложить максимум усилий, чтобы она ни в чем не нуждалась. И, соответственно, росла здоровой на радость родителям и на радость дедушке с бабушкой", – пояснил муж Татьяны, командир батальона 24-й отдельной механизированной бригады Анатолий Самброс.



Татьяна Науменко создала семью на фронте

Сейчас Анатолий и Татьяна не знают куда поедут, когда Софийка подрастет и придется идти в школу. Но говорят, что им очень нравится Львов. Впрочем, жо того времени имеют одно чрезвычайно важное дело – сохранить Украины.

"И ты понимаешь, что если мы сейчас просто расслабимся, если мы сейчас сдадимся,"сдуемся" все вместе, то у них не будет будущего. Просто глядя ей в глаза, мы очень прекрасно понимаем, что если не мы, то мы этим детям оставим багаж очень тяжелый", – добавила заместитель комбата Татьяна Науменко.