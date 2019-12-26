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      Военная, которую избили в Одессе, рассказала детали конфликта в подразделении

      17 Читати новину українською
      В воинской части Одессы через бытовой конфликт избили военную / mil.gov.ua

      Военной, об избиении которой в одной из частей Одессы в среду, 25 декабря, сообщал министр Обороны Андрей Загроднюк, оказалась рядовая Наталья Кулиш. Она рассказала, что телесные повреждения ей нанесла другая военная Вера Загороднюк.

      Конфликт возник на бытовом уровне после того, как женщинам поручили шить тенты на машины. Об этом сама Наталья Кулиш рассказала в комментарии "Радио Свобода".

      Важно! В Одессе избили военную: министр обороны взял дело под свой контроль

      Вера начала говорить, что не будет этого делать, потому что ей тяжело. Я в ответ возмутилась, завязался конфликт, ссора, а потом она меня ударила и выбила два зуба. Сначала я замазывала синяк, а зубы приклеила, но позже обратилась в больницу,
       рассказала Кулиш.

      В то же время она заявила, что драку видел командир роты обеспечения, где она служит, Михаил Савичев. Однако он начал делать вид, что ничего не видел, и сказал, что военной не удастся ничего доказать.

      По словам Натальи Кулиш, конфликты в подразделении для нее начались еще с апреля 2019 года. С самого начала она начала заявлять о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не написала из-за давления и угроз.

      "Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу, или не служу", и угрожал уволить меня по состоянию здоровья",  рассказала военная.

      Что известно об избиении Натальи Кулиш? Об избиении военной в одной из частей Одессы в среду, 25 декабря, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Он рассказал, что берет дело под свой личный контроль.

      Конфликт случился еще 14 декабря в части тылового обеспечения, где Наталья Кулиш служит военным поваром.

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      25 декабря
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Одессы Андрей Загороднюк Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Новости Украины
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