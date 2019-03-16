Военная прокуратура задержала на взятке в 3 тысячи долларов офицера ВСУ

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины задержала на взятке в 3 тысячи долларов майора Вооруженных сил Украины, помощник командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей, которая дислоцируется на Черкасщине.

Оперативники управления экономической защиты вместе с сотрудниками полиции задержали майора ВСУ, который требовал и получил взятку в размере 3 тысячи долларов США в интересах должностных лиц квартирно-эксплуатационного отдела города Белая Церковь.

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Отмечается, что за указанную сумму майор обещал обеспечить согласование и передачу в аренду в пользу одного из частных предприятий здания в одном из военных городков Уманского гарнизона.



Майор ВСУ требовал 3 тысячи долларов взятки

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос об отстранении майора от занимаемой должности.