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      Военная прокуратура задержала на взятке в 3 тысячи долларов офицера ВСУ

      8 Читати новину українською
      Офицера ВСУ поймали на взятке
      Офицера ВСУ поймали на взятке / Фото из открытых источников

      Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины задержала на взятке в 3 тысячи долларов майора Вооруженных сил Украины, помощник командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей, которая дислоцируется на Черкасщине.

      Оперативники управления экономической защиты вместе с сотрудниками полиции задержали майора ВСУ, который требовал и получил взятку в размере 3 тысячи долларов США в интересах должностных лиц квартирно-эксплуатационного отдела города Белая Церковь.

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      Отмечается, что за указанную сумму майор обещал обеспечить согласование и передачу в аренду в пользу одного из частных предприятий здания в одном из военных городков Уманского гарнизона.

      Хабар, ЗСУ
      Майор ВСУ требовал 3 тысячи долларов взятки

      Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Решается вопрос об отстранении майора от занимаемой должности.

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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Днепра Взятка Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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