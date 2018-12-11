Военно-морские силы Украины готовятся отражать атаку России в случае открытой агрессии: фото

На базе отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ стартовали учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди. Целью мероприятия является повышение уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии России.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

Сборы предусматривают теоретическую и практическую подготовку. В частности, планируется провести тактические учения на одном из военных полигонов.

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Стоит отметить, что учебные сборы с резервистами в Вооруженных Силах Украины проводятся в рамках введения и обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины,

– отметили в ВМС ВСУ.

Напомним, что 3 декабря в Украине начались военные сборы резервистов. Всеобщей мобилизации не будет, а все, кого позвали на сборы, к праздникам вернутся домой.

Что такое оперативный резерв первой очереди ВСУ? Самый боеспособный военный резерв Украины, в который входят люди с опытом участия в боевых действиях, которые подписали контракты и проходят службу в резерве, а в особый период – все, кто отслужил в зоне АТО (ООС). При необходимости их будут призывать и комплектовать боевые части, где уже проходили службу.