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      Военно-морские силы Украины готовятся отражать атаку России в случае открытой агрессии: фото

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      Военно-морские силы Украины готовятся отражать атаку России в случае открытой агрессии
      Военно-морские силы Украины готовятся отражать атаку России в случае открытой агрессии / ВМС ВСУ

      На базе отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ стартовали учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди. Целью мероприятия является повышение уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии России.

      Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

      Сборы предусматривают теоретическую и практическую подготовку. В частности, планируется провести тактические учения на одном из военных полигонов.

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      Стоит отметить, что учебные сборы с резервистами в Вооруженных Силах Украины проводятся в рамках введения и обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины,
      – отметили в ВМС ВСУ.

      Напомним, что 3 декабря в Украине начались военные сборы резервистов. Всеобщей мобилизации не будет, а все, кого позвали на сборы, к праздникам вернутся домой.

      Что такое оперативный резерв первой очереди ВСУ? Самый боеспособный военный резерв Украины, в который входят люди с опытом участия в боевых действиях, которые подписали контракты и проходят службу в резерве, а в особый период – все, кто отслужил в зоне АТО (ООС). При необходимости их будут призывать и комплектовать боевые части, где уже проходили службу.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Военное положение в Украине Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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