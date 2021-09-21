Военное общежитие горело в Кривом Роге: фото с места пожара
Источник:ГСЧС
В Кривом Роге Днепропетровской области утром 21 сентября произошел пожар в общежитии для военных. Горела комната на первом этаже девятиэтажки.
Речь идет об общежитии Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих. Располагается он на улице Ушакова в Центрально-Городском районе города.
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Сгорели мебель и домашние вещи
Огонь повредил мебель и домашние вещи. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Спасатели тушили огонь в военном общежитии в Кривом Роге / Фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и "Первого городского"
Чтобы обуздать огонь, спасателям понадобилось пол часа. Вызов им поступил в 07:55, локализовать пожар удалось в 08:11, а полностью потушить – в 08:30.
На месте работали 12 пожарных и 3 единицы техники.
Смотрите видео с места пожара в военном общежитии в Кривом Роге
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