Военное положение: что поменяется в Украине и почему Россия пошла на конфликт

В ответ на прямую агрессию российских военных и захват украинских катеров на срочном заседании РНБО Украины приняло решение инициировать введение военного положения. По всей территории Украины сроком на 60 суток.

Соответствующий Указ президент Порошенко уже внес в Верховную Раду, которая собирается на внеочередное заседание. И можно предполагать со стопроцентной уверенностью, что депутаты проголосуют за такое решение. А вот какие пункты войдут в список – вопрос дискуссионный.

Возможностей в законе хватает, но депутаты могут проголосовать не за весь список. Но общую политическую картину это уже не меняет – страна переходит на особый режим жизни и политика теоретически должна замереть. Но разве у нас такое возможно?

Противники действующего президента первым делом объявили о том, что Порошенко вводит военное положение исключительно чтобы отменить выборы и остаться у власти. Прямой факт российской агрессии видимо прошел мимо их внимания. Некоторые пошли еще дальше, фактически цитируя российскую пропаганду с тезисом, что украинская сторона сама устроила провокацию. А российские корабли действовали по закону. Ну и все это, естественно, устроил Порошенко, чтобы отменить выборы. Слышать и читать это было несколько странно, учитывая, что в cети уже хватало фактажа, фото и даже видеозаписей, причем со всех сторон. Понятно, что первые лица партий не рискнули делать такие заявления лично, доверив фигурам второго плана, за которых политические силы ответственности не несут. Но какие в наше время секреты? Сам по себе этот факт очень показателен. В нашем информационном пространстве у России остается немало ситуативных союзников. Но в условиях военного положения это уже совсем другой уровень ответственности и в первую очередь в глазах избирателя.

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Также принципиально меняется информационная повестка дня. Разговоры про цены на газ, тарифы, зарплаты и прочее уходят на второй план. В топе главных тем ситуация на фронте и заявления Главнокомандующего, а также силовых министров. Не менее важными в информационном пространстве будут заявления МИДа, представителей Украины в международных структурах и результаты переговоров президента с лидерами других государств. В общем, по всем параметрам именно глава государства становится главным источником новостей, а его оппоненты могут следовать только следом. Для рейтинга действующего президента, если он будет принимать понятные избирателю решения, это очень большой плюс. Без копейки расходов на рекламу.

Пожалуй, введение ВП станет самым серьезным испытанием для правительства. Потому что в этой ситуации на кредит МВФ рассчитывать не приходится. Просто по формальным признакам, а значит входить в наше положение они не станут. Так что искать деньги придется в другом месте. Можно, конечно, на это время взять паузу и по возврату кредитов. Зарплаты бюджетникам, пенсии, удержание национальной валюты от резкого падения – все эти проблемы придется решать Гройсману. При рисках дефолта та еще задача. Плюс – приоритет финансирования и снабжения армии становится еще актуальнее. И если правительство справится, как справилось в 2014 после бегства Януковича – это им тоже большой плюс в том числе и по рейтингу поддержки.

В ситуации военного положения рассчитывать на кредит от МВФ не придется.

Ну и закончим пресловутой отменой выборов. В период военного положения полномочия президента страны не могут быть прекращены. В случае, если срок полномочий президента истекает во время военного положения, он продолжает свою работу до окончания срока военного положения. Точно так же не могут быть прекращены полномочия парламента, Кабмина, уполномоченного президента по правам человека и еще ряда фигур поменьше. Но выборы никто не отменяет, их могут только перенести. До отмены ВП. Сейчас военное положение вводят на 60 дней, если продлевать не будут – выборы президента состоятся весной. Если продлят – летом, не позже. Просто потому, что международные партнеры не хотят отказа от демократических процедур. Исключение – большая война с РФ, масштабное наступление по всему фронту. Но тогда всем нам будет уже не до выборов.

Ну и один важный вопрос, который почему-то никто не задает – зачем Путину сейчас идти на обострение с Украиной? Вся логика событий предполагала ожидание до осени в расчете на смену власти в Украине на более лояльную Москве. Шансы были, вся пропаганда и финансовые ресурсы вкладывались именно в это направление. А тут мобилизация проукраинского избирателя, повышение шансов действующей власти остаться после выборов или задержаться в связи с военным положением. Ну и новые санкции не заставят себя ждать. То есть, что-то изменилось в мировом балансе сил, заставляя Кремль снова взвинчивать ставки. И ключевой ответ этот может оказаться в Вашингтоне, в Москве, в Брюсселе, но точно не в Киеве.

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Автор: Кирилл Сазонов

Источник: dengi.informator.ua