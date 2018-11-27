Военное положение и геополитические угрозы: психолог сказала, как справиться с такими новостями

Угроза войны не может не волновать людей, а новости о военном положении в родной стране вообще могут вызвать стресс и чувство тревоги.

Психолог и психотерапевт Юлия Джежелий рассказала 24 каналу, как справиться с потоком негативной информации без вреда для здоровья.

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"Переживания (мысли о будущем) о том "А вдруг что-то случится?" усиливают тревогу, а в свою очередь усиленная тревога увеличивает количество переживаний, образуя тем самым замкнутый круг постоянной циркуляции тревоги", – отметила врач.

По словам врача для начала нужно уменьшить количество переживаний.

Психолог Юлия Джежелй “Уменьшить количество переживаний возможно, поставив для них фильтр, и разделить их на полезные и бесполезные. Попробуйте задать себе вопрос: о чем я переживаю? Следующий шаг, спросите себя: могу я что-то сделать для решения этой проблемы? Велика ли вероятность того, что катастрофа произойдет? Реальная ли это проблема, или гипотетическая? Если ответ будет "Нет", отпустите переживания, переключите внимание на что-то полезное”.

Врач отметила, что если вы получили на этот вопрос ответ "Да", то необходимо разработать план решения проблемы. Запланируйте когда и как будете его воплощать. Отпустите переживания и переключите внимание на что-то полезное. Психолог отметила, что наша задача – меньше переживать, а больше заниматься полезной и интересной деятельностью.

Поток информации может негативно повлиять на психическое здоровье

Психолог Юлия Джежелий “На глубинном уровне подобные ситуации подпитывают в человека режим ожидания катастрофы и как следствие – усиление тревоги и дистресса. Чтобы справиться с этим неприятным чувством, человек начинает использовать различные способы мысленного контроля над ситуацией (чтение постов в фейсбуке, покупка спичек и гречки, проверки, поиск заверений, что "все будет хорошо" и тому подобное)”.

Психотерапевт отметила, что это в свою очередь уменьшает тревогу здесь и теперь, но в целом усиливает дистресс и тревожность в долгосрочной перспективе.

"Чтобы уменьшить силу этого режима ожидания катастрофы, человеку нужно учиться терпеть неопределенность, то есть честно себе признать, что: да, мы не знаем, что будет дальше и в жизни невозможна стопроцентная уверенность и безопасность, и так, эти способы мысленного контроля над ситуацией недейственные и это заблуждение, поэтому сейчас мы учимся жить с неопределенностью", – резюмировала врач.

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