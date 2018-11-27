Военное положение и геополитические угрозы: психолог сказала, как справиться с такими новостями
Угроза войны не может не волновать людей, а новости о военном положении в родной стране вообще могут вызвать стресс и чувство тревоги.
Психолог и психотерапевт Юлия Джежелий рассказала 24 каналу, как справиться с потоком негативной информации без вреда для здоровья.
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"Переживания (мысли о будущем) о том "А вдруг что-то случится?" усиливают тревогу, а в свою очередь усиленная тревога увеличивает количество переживаний, образуя тем самым замкнутый круг постоянной циркуляции тревоги", – отметила врач.
По словам врача для начала нужно уменьшить количество переживаний.
Врач отметила, что если вы получили на этот вопрос ответ "Да", то необходимо разработать план решения проблемы. Запланируйте когда и как будете его воплощать. Отпустите переживания и переключите внимание на что-то полезное. Психолог отметила, что наша задача – меньше переживать, а больше заниматься полезной и интересной деятельностью.
Поток информации может негативно повлиять на психическое здоровье
Психотерапевт отметила, что это в свою очередь уменьшает тревогу здесь и теперь, но в целом усиливает дистресс и тревожность в долгосрочной перспективе.
"Чтобы уменьшить силу этого режима ожидания катастрофы, человеку нужно учиться терпеть неопределенность, то есть честно себе признать, что: да, мы не знаем, что будет дальше и в жизни невозможна стопроцентная уверенность и безопасность, и так, эти способы мысленного контроля над ситуацией недейственные и это заблуждение, поэтому сейчас мы учимся жить с неопределенностью", – резюмировала врач.
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