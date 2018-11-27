Военное положение и выборы президента: как чрезвычайная ситуация повлияет на рейтинги кандидатов

Введение военного положения из-за обострения в Азовском море, безусловно, повлияет на ход президентской кампании и, возможно, ее результаты.

Читайте также: Риски и преимущества военного положения: анализ экспертов

Как изменится риторика будущих кандидатов в президенты, и что будет с рейтингами, – далее в материале 24 канала.

Путин помог Порошенко?

Одна из первых версий введения военного положения из-за эскалации напряженности со стороны России в Азовском море, захват ФСБ украинских судов, а наших военных в плен, – подыгрывание Кремля Порошенко. В Украине часто высказывались мнения относительно того, что Порошенко ищет варианты переноса президентских выборов, поскольку существует большая вероятность, что он их проиграет.

Читайте также: Нападение России на украинские корабли: подробности нового этапа российско-украинской войны

Этого нельзя исключать, поскольку, согласно решению СНБО и указу Порошенко, военное положение должно быть введено по всей территории Украины на 60 суток. В таком случае выборы президента однозначно переносились бы на май-июнь 2019 года.



Путин хотел сорвать выборы президента Украины или увеличить шансы Порошенко?

Впрочем, Порошенко, не исключено, что под давлением демократической оппозиции, изменил указ. Военное положение введено на 30 суток и в десяти областях Украины. То есть, если не будет дополнительных обстоятельств для продолжения военного положения, то президентская кампания стартует в назначенный срок – 31 декабря 2018 года.

Читайте также: Где в Украине будет введено военное положение: подробная карта областей

При этом, как отмечает директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, Путин сам говорил, что ждет президентских выборов в Украине и поэтому прекратил переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам политолога, Путин не собирается делать каких-либо подарков Порошенко на выборы. Поэтому версия о том, что Россия инициировала эту ситуацию, чтобы Порошенко ею воспользовался, ошибочна.

В то же время, отмечает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, формально Порошенко не влияет на избирательную кампанию. Официально кампания еще не началась. Сейчас доподлинно неизвестны все будущие кандидаты в президенты. Все выяснится после их регистрации.

Содержание кампании и риторика кандидатов изменятся

Специалисты подчеркивают: введение военного положения скажется на риторике и содержательной части президентской кампании. По словам Балы, для многих из них это стало сюрпризом. Им однозначно нужно будет вносить изменения в свои сценарии, иначе они не будут иметь шансов.



Каким курсом теперь пойдут кандидаты в президенты?

Содержание избирательной кампании, форма ведения изменятся. И каждый из первой пятерки лидеров президентской гонки – Тимошенко, Бойко и другие попытаются воспользоваться ситуации. Они, очевидно, будут обвинять Порошенко в том, что он ввел военное положение для повышения своих рейтингов, сделав это риторикой своей избирательной кампании. Но рейтинги основных кандидатов будут зависеть от того, какие коррективы они внесут,

– считает Виталий Бала.

Рейтинг Тимошенко может упасть

По мнению политического эксперта Александра Леонова, сами события в Верховной Раде во время голосования за введение военного положения повлияют на уровень популярности нескольких будущих кандидатов в президенты. В первую очередь, Тимошенко и Ляшко. Причем именно в тех десяти областях, где объявлено военное положение.

С большой вероятностью могут потерять свой электорат Тимошенко и Ляшко. С точки зрения патриотического электората они не давали парламенту проголосовать за введение военного положения и выдвигали свои условия. Но, как только получили гарантии, что выборы президента не будут переносить, сняли свои претензии. Заодно забыли об ограничении конституционных прав, которые они защищали во время обсуждения,

– отмечает Леонов.



После введения военного положения у Тимошенко и Ляшко снизятся рейтинги

Как объясняет политолог, у Порошенко шансы на выход во второй тур возросли. По словам Леонова, Порошенко не ориентируется на популистский электорат Тимошенко и Ляшко. В частности, в регионах, где объявлено военное положение. Но там его поддержка возрастет среди патриотически настроенных граждан. Потому что многие из них был недоволен тем, что в Украине не вводят военное положение. Также позицию Тимошенко и Ляшко негативно воспримут в ветеранской среде, которая является жестким сторонником военного положения.

При этом эксперт не исключает, что за счет возможного падения рейтингов Тимошенко и Ляшко могут вырасти электоральные симпатии у других кандидатов. Даже увеличаться шансы на выход во второй тур у пророссийского кандидата Бойко. По мнению Леонова, как раз его позиция в вопросе введения военного положения для своего электората была в данном вопросе последовательной. Бойко "за мирное урегулирование" и дружбу с Россией. Поэтому он ничего не потеряет от введения военного положения.

Для Гриценко мало что изменится. Если Тимошенко и Ляшко потеряют часть рейтинга, то этот электорат может перейти к нему. У Зеленского особый электорат. В основном, именно в десяти областях, где объявлено военное положение. Интересно, как они отреагируют. Вполне реально, что Зеленский тоже может отобрать голоса у Тимошенко и Ляшко,

– отметил Александр Леонов.

Виталий Бала подчеркивает: много будущих кандидатов в этой ситуации не проявили себя как люди, которые заботятся об интересах Украины. В целом политикум показал, что безответственность для них является приоритетной.

Как Верховная Рада принимала решение о введении военного положения в Украине: видео