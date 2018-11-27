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      Военное положение и выборы президента: как чрезвычайная ситуация повлияет на рейтинги кандидатов

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      Введение военного положения заставит кандидатов изменить содержание кампании
      Введение военного положения заставит кандидатов изменить содержание кампании / 24 канал

      Введение военного положения из-за обострения в Азовском море, безусловно, повлияет на ход президентской кампании и, возможно, ее результаты.

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      Как изменится риторика будущих кандидатов в президенты, и что будет с рейтингами, – далее в материале 24 канала.

      Путин помог Порошенко?

      Одна из первых версий введения военного положения из-за эскалации напряженности со стороны России в Азовском море, захват ФСБ украинских судов, а наших военных в плен, – подыгрывание Кремля Порошенко. В Украине часто высказывались мнения относительно того, что Порошенко ищет варианты переноса президентских выборов, поскольку существует большая вероятность, что он их проиграет.

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      Этого нельзя исключать, поскольку, согласно решению СНБО и указу Порошенко, военное положение должно быть введено по всей территории Украины на 60 суток. В таком случае выборы президента однозначно переносились бы на май-июнь 2019 года.

      воєнний стан Порошенко Путін вибори президента
      Путин хотел сорвать выборы президента Украины или увеличить шансы Порошенко?

      Впрочем, Порошенко, не исключено, что под давлением демократической оппозиции, изменил указ. Военное положение введено на 30 суток и в десяти областях Украины. То есть, если не будет дополнительных обстоятельств для продолжения военного положения, то президентская кампания стартует в назначенный срок – 31 декабря 2018 года.

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      При этом, как отмечает директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, Путин сам говорил, что ждет президентских выборов в Украине и поэтому прекратил переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам политолога, Путин не собирается делать каких-либо подарков Порошенко на выборы. Поэтому версия о том, что Россия инициировала эту ситуацию, чтобы Порошенко ею воспользовался, ошибочна.

      В то же время, отмечает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, формально Порошенко не влияет на избирательную кампанию. Официально кампания еще не началась. Сейчас доподлинно неизвестны все будущие кандидаты в президенты. Все выяснится после их регистрации.

      Содержание кампании и риторика кандидатов изменятся

      Специалисты подчеркивают: введение военного положения скажется на риторике и содержательной части президентской кампании. По словам Балы, для многих из них это стало сюрпризом. Им однозначно нужно будет вносить изменения в свои сценарии, иначе они не будут иметь шансов.

      воєнний стан Тимошенко вибори президента
      Каким курсом теперь пойдут кандидаты в президенты?

      Содержание избирательной кампании, форма ведения изменятся. И каждый из первой пятерки лидеров президентской гонки – Тимошенко, Бойко и другие попытаются воспользоваться ситуации. Они, очевидно, будут обвинять Порошенко в том, что он ввел военное положение для повышения своих рейтингов, сделав это риторикой своей избирательной кампании. Но рейтинги основных кандидатов будут зависеть от того, какие коррективы они внесут,
      – считает Виталий Бала.

      Рейтинг Тимошенко может упасть

      По мнению политического эксперта Александра Леонова, сами события в Верховной Раде во время голосования за введение военного положения повлияют на уровень популярности нескольких будущих кандидатов в президенты. В первую очередь, Тимошенко и Ляшко. Причем именно в тех десяти областях, где объявлено военное положение.

      С большой вероятностью могут потерять свой электорат Тимошенко и Ляшко. С точки зрения патриотического электората они не давали парламенту проголосовать за введение военного положения и выдвигали свои условия. Но, как только получили гарантии, что выборы президента не будут переносить, сняли свои претензии. Заодно забыли об ограничении конституционных прав, которые они защищали во время обсуждения,
      – отмечает Леонов.

      воєнний стан Ляшко Тимошенко вибори президента
      После введения военного положения у Тимошенко и Ляшко снизятся рейтинги

      Как объясняет политолог, у Порошенко шансы на выход во второй тур возросли. По словам Леонова, Порошенко не ориентируется на популистский электорат Тимошенко и Ляшко. В частности, в регионах, где объявлено военное положение. Но там его поддержка возрастет среди патриотически настроенных граждан. Потому что многие из них был недоволен тем, что в Украине не вводят военное положение. Также позицию Тимошенко и Ляшко негативно воспримут в ветеранской среде, которая является жестким сторонником военного положения.

      При этом эксперт не исключает, что за счет возможного падения рейтингов Тимошенко и Ляшко могут вырасти электоральные симпатии у других кандидатов. Даже увеличаться шансы на выход во второй тур у пророссийского кандидата Бойко. По мнению Леонова, как раз его позиция в вопросе введения военного положения для своего электората была в данном вопросе последовательной. Бойко "за мирное урегулирование" и дружбу с Россией. Поэтому он ничего не потеряет от введения военного положения.

      Для Гриценко мало что изменится. Если Тимошенко и Ляшко потеряют часть рейтинга, то этот электорат может перейти к нему. У Зеленского особый электорат. В основном, именно в десяти областях, где объявлено военное положение. Интересно, как они отреагируют. Вполне реально, что Зеленский тоже может отобрать голоса у Тимошенко и Ляшко,
      – отметил Александр Леонов.

      Виталий Бала подчеркивает: много будущих кандидатов в этой ситуации не проявили себя как люди, которые заботятся об интересах Украины. В целом политикум показал, что безответственность для них является приоритетной.

      Как Верховная Рада принимала решение о введении военного положения в Украине: видео

       

       

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Выборы Президента 2019 Статьи Публикации Петр Порошенко Владимир Путин Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
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