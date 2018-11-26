Военное положение сократит расходы на образование, социалку и медицину, – экономист

Введение военного положения в стране будет означать сокращение расходов на необоронные цели: образование, медицину увеличение пенсий и минимальных зарплат. Отменит направленность бюджета на оптимизацию и отпугнет инвесторов.

Читайте также: Что означает военное положение

Такое мнение 24 каналу высказал экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, Олег Устенко.

Введение военного положения означает дополнительную концентрацию всех существующих в стране финансовых и нефинансовых ресурсов на программах защиты страны. Абсолютно логично: "какой смысл говорить о необходимости покупки нового дивана в дом, который уже начал гореть. Есть дела более приоритетные – тушить пожар!",

– отметил эксперт.

По его словам, логично было бы ожидать пересмотра государственного бюджета: как по статьям доходной части, так и расходной. Идея одна – "все для нужд фронта". Родина в опасности.

Выкачать из окровавленной экономики необходимо будет по максимуму. И оборона также должна получить максимум. Гораздо больше, чем то, что сейчас заложено в проект государственного бюджета на 2019 – в районе 5% ВВП на сектор безопасности и обороны,

– уточнил Устенко.

И бюджет "ночного бдения", который с таким скрипом принимался ночью на прошлой неделе, становится бесполезным. Концепция бюджета должна быть изменена кардинально. Он перестанет быть бюджетом оптимизации, который должен обеспечить наше сотрудничество с МВФ, как того хотело правительство Гройсмана, и стать военным бюджетом, добавил экономист.

Если следовать логике "все для фронта", то естественно ожидать сокращение всех программ, направленных на необоронные цели – медицину, образование, увеличение пенсий, минимальных зарплат и т.д.,

– пояснил Устенко.

Ко всему, напомнил он, Украина вынуждена рассчитываться по своим государственным долгам, в том числе внешним. И пиковые нагрузки по выплатам приходятся на 2019 год. А без обеспечения внешнего финансирования финансовая стабильность в стране скорее всего будет нарушена.

По мнению Устенко, логично ожидать, что новый оборонный бюджет с высокой вероятностью не удовлетворит международные финансовые институты. Без закачки валюты по статье международные кредиты финансовая стабильность рискует быть нарушеной. Украина должна будет пойти на замораживание выплат по всем имеющимся внешним обязательствам.

Инвесторы не приходят в случаях введения военного положения. Страх – становится их основным поведенческим определителем. Итак, никаких прогнозных 2 миллиардов долларов (и без того было в 5 раз меньше наших исторических минимумов) в виде прямых иностранных инвестиций не будет,

– констатировал эксперт.

Ко всему – давление на миграционные потоки еще больше возрастет, что поставит в еще более сложную ситуацию пенсионный фонд и бюджет в целом. Структура ВВП начнет резко меняться в сторону милитаризации. И после окончания военного положения нужны огромные ресурсы для возвращения к мирной жизни.

Напомним, в результате захвата русскими трех украинских военных судов, Совет национальной безопасности и президент Порошенко предлагают ввести военное положение в Украине. 26 ноября в 16:00 состоится экстренное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят этот вопрос.