Военное положение в Украине и обыски СБУ в шикарном имении настоятеля Лавры – топ-5 видео недели

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Верховная Рада ввела военное положение в Украине: что это означает

Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов. Указ президента, предусматривающий введение военного положения на 30 дней, касается не всей территории Украины, а лишь перечня областей:

Винницкая Луганская Донецкая Николаевская Одесская Сумская Харьковская Черниговская Херсонская Запорожская Внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Порошенко также заявил, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии. В целом, в законе о военном положении перечислен ряд мер, которые могут быть введены на период режима военного положения. Ниже в инфографике приводим этот список. Однако не обязательно все эти меры будут осуществлены, окончательный перечень мероприятий определяет президент своим указом.



Какие меры могут быть введены на период военного положения в Украине

Видео о том, как вводилось военное положение в Украине и что оно значит:

Что такое "военное положение" для бойцов ВСУ на передовой

Военное положение уже действовало раньше – хоть и неофициально – на Донетчине и Луганщине. Жители этих областей уже пятый год живут и работают в особых условиях. Ведь часть областей оккупирована россиянами. Людям давно советуют постоянно быть внимательными, не поддаваться на провокации. А военным постоянно напоминают о мерах безопасности. "Враг ведет себя нагло и скрытно. Вечером, в основном, случаются провокации, работают снайперы. Часто", – рассказал военнослужащий ВСУ Олег. К тому же, стреляют из новейшего вооружения.

Видео, как бойцы рассказывали о российском "Выхлопе" и диванных воинах:

Растаможка "евроблях": первые дни вступления в силу нового закона

Законы по авто на еврономерах вступили в силу с 25 ноября. В течение 90 дней будет действовать пониженный коэффициент на акциз. Это значит, что "евробляхеры" имеют три месяца, чтобы легализоваться, уплатив акциз со скидкой в 50%. Но пока ажиотажа на Львовской таможне нет. По новому закону уже успели растаможиться 150 автомобилей из Европы, и пока – ни одной старшей 10 лет. Эксперты говорят, что к процедуре растаможивания допускают лишь снятые с учета в Европе транспортные средства. Их завозят в режиме импорта, а не через "серые" схемы, как большинство "евроблях".

Видео о том, как водители приехали на львовскую таможню, чтобы растаможить авто на еврономерах:

Продолжение секс-скандала с домогательством студентки КПИ

Суд избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест до 27 января-политтехнологу Владимиру Петрову, подозреваемому по делу о якобы сексуальных домогательствах заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке КПИ. Другому фигуранту дела, Александру Барабошку, тоже избрали меру пресечения – два месяца ареста до 29 декабря с возможностью залога в три миллиона гривен. К слову, суд происходил в закрытом режиме. Адвокаты отказались сообщать любые сведения, прозвучавшие в ходе заседания суда.

Видео о том, в чем суть сексуального скандала между чиновником Нацполиции и студенткой:

СБУ провело обыски в шикарном имении настоятеля Киево-Печерской лавры

В четверг, 30 ноября, силовики обыскали шикарное имение наместника Киево-Печерской лавры Павла. Работали сразу три ведомства – СБУ, прокуратура и полиция. Павла подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и нарушении равноправия граждан ввиду расовой принадлежности. "Проводятся обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю", – сказал сотрудник СБУ. Возле огромного дома наместника Киево-Печерской лавры расположен чуть меньший гостевой дом, а также различные беседки и домики садовника. По всему видно, что сырые кельи для монахов остались в далеком прошлом.

Видео, как длился обыск и как живет духовное лицо высокого сана: