20:59
2 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Военное положение в Украине и обыски СБУ в шикарном имении настоятеля Лавры – топ-5 видео недели

      340 Читати новину українською
      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      Сайт "24" предлагает вашему вниманию наиболее интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Верховная Рада ввела военное положение в Украине: что это означает

      Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов. Указ президента, предусматривающий введение военного положения на 30 дней, касается не всей территории Украины, а лишь перечня областей:

      1. Винницкая
      2. Луганская
      3. Донецкая
      4. Николаевская
      5. Одесская
      6. Сумская
      7. Харьковская
      8. Черниговская
      9. Херсонская
      10. Запорожская
      11. Внутренние воды Азово-Керченской акватории.

      Порошенко также заявил, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии. В целом, в законе о военном положении перечислен ряд мер, которые могут быть введены на период режима военного положения. Ниже в инфографике приводим этот список. Однако не обязательно все эти меры будут осуществлены, окончательный перечень мероприятий определяет президент своим указом.


      Какие меры могут быть введены на период военного положения в Украине

      Видео о том, как вводилось военное положение в Украине и что оно значит:

       

      Что такое "военное положение" для бойцов ВСУ на передовой

      Военное положение уже действовало раньше – хоть и неофициально – на Донетчине и Луганщине. Жители этих областей уже пятый год живут и работают в особых условиях. Ведь часть областей оккупирована россиянами. Людям давно советуют постоянно быть внимательными, не поддаваться на провокации. А военным постоянно напоминают о мерах безопасности. "Враг ведет себя нагло и скрытно. Вечером, в основном, случаются провокации, работают снайперы. Часто", – рассказал военнослужащий ВСУ Олег. К тому же, стреляют из новейшего вооружения.

      Видео, как бойцы рассказывали о российском "Выхлопе" и диванных воинах:

       

      Растаможка "евроблях": первые дни вступления в силу нового закона

      Законы по авто на еврономерах вступили в силу с 25 ноября. В течение 90 дней будет действовать пониженный коэффициент на акциз. Это значит, что "евробляхеры" имеют три месяца, чтобы легализоваться, уплатив акциз со скидкой в 50%. Но пока ажиотажа на Львовской таможне нет. По новому закону уже успели растаможиться 150 автомобилей из Европы, и пока – ни одной старшей 10 лет. Эксперты говорят, что к процедуре растаможивания допускают лишь снятые с учета в Европе транспортные средства. Их завозят в режиме импорта, а не через "серые" схемы, как большинство "евроблях".

      Видео о том, как водители приехали на львовскую таможню, чтобы растаможить авто на еврономерах:

       

      Продолжение секс-скандала с домогательством студентки КПИ

      Суд избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест до 27 января-политтехнологу Владимиру Петрову, подозреваемому по делу о якобы сексуальных домогательствах заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке КПИ. Другому фигуранту дела, Александру Барабошку, тоже избрали меру пресечения – два месяца ареста до 29 декабря с возможностью залога в три миллиона гривен. К слову, суд происходил в закрытом режиме. Адвокаты отказались сообщать любые сведения, прозвучавшие в ходе заседания суда.

      Видео о том, в чем суть сексуального скандала между чиновником Нацполиции и студенткой:

       

      СБУ провело обыски в шикарном имении настоятеля Киево-Печерской лавры

      В четверг, 30 ноября, силовики обыскали шикарное имение наместника Киево-Печерской лавры Павла. Работали сразу три ведомства – СБУ, прокуратура и полиция. Павла подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и нарушении равноправия граждан ввиду расовой принадлежности. "Проводятся обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю", – сказал сотрудник СБУ. Возле огромного дома наместника Киево-Печерской лавры расположен чуть меньший гостевой дом, а также различные беседки и домики садовника. По всему видно, что сырые кельи для монахов остались в далеком прошлом.

      Видео, как длился обыск и как живет духовное лицо высокого сана:

       

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Война на Донбассе Новости Киева Новости Львова Судьи Скандал Секс-скандал Государственная таможенная служба Авто на еврономерах Петр Порошенко Верховная Рада Военное положение в Украине Видео недели Коррупция Религия УПЦ МП СБУ Полиция
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      290
      Военное положение в Украине и обыски СБУ в шикарном имении настоятеля Лавры – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Военное положение в Украине и обыски СБУ в шикарном имении настоятеля Лавры – топ-5 видео недели
      331
      "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      сегодня , 17:00 "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      Єгор Соболєв 862
      Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      сегодня , 16:01 Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      Блог Соцмережі 7278
      Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      сегодня , 15:00 Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      Сергій Лещенко 930
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук