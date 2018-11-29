Военное положение в Украине: как МВФ в дальнейшем будет сотрудничать с Киевом

Несмотря на введение военного положения, Международный валютный фонд положительно оценил перспективы взаимодействия с Украиной. Так, в институцие заявили о готовности работать с Киевом по новой программе Stand-By, а также отметили, что ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 соответствуют требованиям фонда.

Об этом стало известно после телефонного разговора между Президентом Украины Петром Порошенко и распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Читайте также: Введение военного положения в Украине: стала известна реакция в МВФ

"Я имела конструктивную беседу с президентом Порошенко. Мы обсудили состояние ожидаемой сделки stand-by. Президент, в свою очередь, проинформировал меня об основных показателях бюджета на 2019 год, который недавно был одобрен парламентом и находится на рассмотрении сотрудников МВФ", – говорится в заявлении Лагард.

В то же время она отметила, что предварительная оценка является удовлетворительной, и ожидается, что процесс вскоре завершится.

Мы также исследовали возможную техническую помощь со стороны МВФ, чтобы укрепить налоговую администрацию и сделать налоговую систему более благоприятной для (экономического – 24 канал) роста, обеспечивая при этом долговую устойчивость. Все предыдущие действия, как ожидается, украинские органы власти завершат до 10 декабря 2018 года, и в ближайшее время будет созвано заседание Исполнительного совета для обсуждения соглашения stand-by,

– добавила директор-распорядитель МВФ.

По ее словам, заседание Исполнительного совета МВФ для обсуждения соглашения Stand-By будет созвано сразу после этого.

"Мы подтвердили положительные и готовы к сотрудничеству отношения между Украиной и МВФ", – подытожила Лагард.

Прокомментировал вышеупомянутую встречу и украинский гарант.

Согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 соответствуют согласованным с Фондом параметрами. Было также отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ,

– отметил Петр Порошенко в своем Twitter.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підтвердила, що МВФ готовий надати відповідну технічну допомогу Україні у питанні реформування фіскальної політики та податкового адміністрування. Було окремо підкреслено, що введення воєнного стану не вплине на взаємодію з МВФ pic.twitter.com/tJ07hnJQfY — Петро Порошенко (@poroshenko) November 28, 2018

Напомним, 19 октября уполномоченный персонал МВФ достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики Stand-by (SBA). Новое соглашение предусматривает 3,9 миллиарда долларов для Украины, и "послужит основой для экономической политики власти в 2019 году".