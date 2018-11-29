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      Военное положение в Украине: как МВФ в дальнейшем будет сотрудничать с Киевом

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      В МВФ подтвердили готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By
      В МВФ подтвердили готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By / Соцсети

      Несмотря на введение военного положения, Международный валютный фонд положительно оценил перспективы взаимодействия с Украиной. Так, в институцие заявили о готовности работать с Киевом по новой программе Stand-By, а также отметили, что ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 соответствуют требованиям фонда.

      Об этом стало известно после телефонного разговора между Президентом Украины Петром Порошенко и распорядителем МВФ Кристин Лагард.

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      "Я имела конструктивную беседу с президентом Порошенко. Мы обсудили состояние ожидаемой сделки stand-by. Президент, в свою очередь, проинформировал меня об основных показателях бюджета на 2019 год, который недавно был одобрен парламентом и находится на рассмотрении сотрудников МВФ", – говорится в заявлении Лагард.

      В то же время она отметила, что предварительная оценка является удовлетворительной, и ожидается, что процесс вскоре завершится.

      Мы также исследовали возможную техническую помощь со стороны МВФ, чтобы укрепить налоговую администрацию и сделать налоговую систему более благоприятной для (экономического – 24 канал) роста, обеспечивая при этом долговую устойчивость. Все предыдущие действия, как ожидается, украинские органы власти завершат до 10 декабря 2018 года, и в ближайшее время будет созвано заседание Исполнительного совета для обсуждения соглашения stand-by,
      – добавила директор-распорядитель МВФ.

      По ее словам, заседание Исполнительного совета МВФ для обсуждения соглашения Stand-By будет созвано сразу после этого.

      "Мы подтвердили положительные и готовы к сотрудничеству отношения между Украиной и МВФ", подытожила Лагард.

      Прокомментировал вышеупомянутую встречу и украинский гарант.

      Согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 соответствуют согласованным с Фондом параметрами. Было также отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ,
      – отметил Петр Порошенко в своем Twitter.

      Напомним, 19 октября уполномоченный персонал МВФ достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики Stand-by (SBA). Новое соглашение предусматривает 3,9 миллиарда долларов для Украины, и "послужит основой для экономической политики власти в 2019 году".

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Президент Украины Военное положение в Украине Кристин Лагард МВФ Финансы Деньги
      Источник: 24 канал
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