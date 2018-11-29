Военное положение в Украине: как МВФ в дальнейшем будет сотрудничать с Киевом
Несмотря на введение военного положения, Международный валютный фонд положительно оценил перспективы взаимодействия с Украиной. Так, в институцие заявили о готовности работать с Киевом по новой программе Stand-By, а также отметили, что ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 соответствуют требованиям фонда.
Об этом стало известно после телефонного разговора между Президентом Украины Петром Порошенко и распорядителем МВФ Кристин Лагард.
Читайте также: Введение военного положения в Украине: стала известна реакция в МВФ
"Я имела конструктивную беседу с президентом Порошенко. Мы обсудили состояние ожидаемой сделки stand-by. Президент, в свою очередь, проинформировал меня об основных показателях бюджета на 2019 год, который недавно был одобрен парламентом и находится на рассмотрении сотрудников МВФ", – говорится в заявлении Лагард.
В то же время она отметила, что предварительная оценка является удовлетворительной, и ожидается, что процесс вскоре завершится.
Мы также исследовали возможную техническую помощь со стороны МВФ, чтобы укрепить налоговую администрацию и сделать налоговую систему более благоприятной для (экономического – 24 канал) роста, обеспечивая при этом долговую устойчивость. Все предыдущие действия, как ожидается, украинские органы власти завершат до 10 декабря 2018 года, и в ближайшее время будет созвано заседание Исполнительного совета для обсуждения соглашения stand-by,
– добавила директор-распорядитель МВФ.
По ее словам, заседание Исполнительного совета МВФ для обсуждения соглашения Stand-By будет созвано сразу после этого.
"Мы подтвердили положительные и готовы к сотрудничеству отношения между Украиной и МВФ", –подытожила Лагард.
Прокомментировал вышеупомянутую встречу и украинский гарант.
Согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 соответствуют согласованным с Фондом параметрами. Было также отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ,
– отметил Петр Порошенко в своем Twitter.
Напомним, 19 октября уполномоченный персонал МВФ достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики Stand-by (SBA). Новое соглашение предусматривает 3,9 миллиарда долларов для Украины, и "послужит основой для экономической политики власти в 2019 году".