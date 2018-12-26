22:35
26 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Военное положение в Украине провели в смягченном варианте, оно не повлияло на граждан – эксперт

      33 Читати новину українською
      Научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань
      Научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань / 24 канал

      В среду, 26 декабря, в 14 часов завершилось действие военного положения, которое вводили в 10-ти областях Украины на 30 суток в связи с агрессией России. Сейчас эксперты отмечают, что его провели в смягченном варианте, чтобы не ущемлять права граждан.

      Такое мнение высказал профессор политологии, научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Военное положение в Украине закончилось: почувствовали ли украинцы изменения и что будет дальше

      "Я не отношу военное положение к главным событиям 2018 года, потому что мне кажется, что его провели в лайтовом, смягченном варианте. Это была определенная компромиссная попытка, чтобы не оттянуть выборы, сохранить баланс с демократическим процессом и не ограничивать права граждан" – ответил Алексей Гарань.

      По словам эксперта, военное положение было превентивным (мера пресечения – 24), но это была скорее модель отработки сотрудничества военных и гражданских органов, а на граждан оно никак не повлияло.

      В восприятии украинцами войны есть определенный парадокс: когда мы спрашиваем о ней, то война входит в тройку, а по некоторым опросам даже на первом месте, болезненных вопросов для украинцев. Но непосредственно людей это мало касается, как будто война "где-то там". Это такой механизм психологической защиты, украинцы предпочитают об этом не вспоминать. Поэтому когда им сказали о военном положении, они сразу запаниковали, что будет мобилизация, поднимется курс валют, будут какие-то ограничения,
      – отметил Гарань.

      Он также отметил, что над этим, к сожалению, очень хорошо поработали политики и телеканалы. "Мне кажется, что наше телевидение не понимает, что оно должен заниматься просвещением, а большинство медиа думают только о рейтингах", – добавил эксперт.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ Президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они могут быть реализованы. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      Теги: Военное положение в Украине Новости Украины Новости политики Медиа Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:01 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
      95
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
      сегодня , 21:00 Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
      61
      Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия
      сегодня , 20:00 Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия
      Світлана Попова 442
      Місяць воєнного стану: юридично тепер мир, а фактично...
      сегодня , 19:00 Місяць воєнного стану: юридично тепер мир, а фактично...
      Артем Овдієнко 488
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      "Витину тысячу" давать тем, кто не получил "юлиной"
       22 марта 2012 , 22:32 6
      Будет не только военное обострение: эксперт назвал варианты ответа России на удары США
       18 апреля , 07:01
      Шевченко прокоментував можливу натуралізацію Мораєса
       16 сентября , 15:39
      Экс-форвард сборной Украины получил тяжелую травму
       30 октября , 17:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук