Военное положение в Украине провели в смягченном варианте, оно не повлияло на граждан – эксперт

В среду, 26 декабря, в 14 часов завершилось действие военного положения, которое вводили в 10-ти областях Украины на 30 суток в связи с агрессией России. Сейчас эксперты отмечают, что его провели в смягченном варианте, чтобы не ущемлять права граждан.

Такое мнение высказал профессор политологии, научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Военное положение в Украине закончилось: почувствовали ли украинцы изменения и что будет дальше

"Я не отношу военное положение к главным событиям 2018 года, потому что мне кажется, что его провели в лайтовом, смягченном варианте. Это была определенная компромиссная попытка, чтобы не оттянуть выборы, сохранить баланс с демократическим процессом и не ограничивать права граждан" – ответил Алексей Гарань.

По словам эксперта, военное положение было превентивным (мера пресечения – 24), но это была скорее модель отработки сотрудничества военных и гражданских органов, а на граждан оно никак не повлияло.

В восприятии украинцами войны есть определенный парадокс: когда мы спрашиваем о ней, то война входит в тройку, а по некоторым опросам даже на первом месте, болезненных вопросов для украинцев. Но непосредственно людей это мало касается, как будто война "где-то там". Это такой механизм психологической защиты, украинцы предпочитают об этом не вспоминать. Поэтому когда им сказали о военном положении, они сразу запаниковали, что будет мобилизация, поднимется курс валют, будут какие-то ограничения,

– отметил Гарань.

Он также отметил, что над этим, к сожалению, очень хорошо поработали политики и телеканалы. "Мне кажется, что наше телевидение не понимает, что оно должен заниматься просвещением, а большинство медиа думают только о рейтингах", – добавил эксперт.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ Президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они могут быть реализованы. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.