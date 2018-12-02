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      Военное положение в Украине: психолог посоветовал, как справиться со страхом и паникой

      142 Читати новину українською

      Почти неделю украинцы живут в военном положении. По документам ограничения коснулись только 10 областей, но отреагировала вся Украина. Кто-то начал распространять панику, другие, наоборот, призывать к конструктиву.

      Пока одни паникуют из-за введения военного положения, распространяют слухи о военной технике в тоннелях метрополитена и запасаются солью, другие просят успокоиться, и готовят веселые советы.

      Читайте также: Военное положение в Украине: что он означает

      На днях студенты одного из столичных вузов устроили мотивационную акцию в парке Шевченко. Призвали сохранять спокойствие, беречь родных, чаще обниматься и гладить котов.

      студенти воєнний стан
      Мотивационная акция

      воєнний стан
      Студенты призывают сохранять спокойствие

      воєнний стан
      Мотивационная акция студентов

       

      А в соцсетях поддержали украинских пленников хештегом "Моряки держитесь". Самое интересное то, что противостояли "панике" обычно те, кто знает о войне не понаслышке. К примеру, переселенка из Донецкой области Елена Белоус на своей странице в Facebook высказалась о внедрении военного положения в Украине, однако, это сообщение чуть не утонуло в море негатива.

      "Военное положение – это еще не война. Кто из зоны АТО, меня поймет... Для взрослых военное положение – первый звоночек вспомнить, чего же вы хотите от жизни на самом деле", – написала Елена Белоус.

      Сейчас девушка, когда в отдельных регионах ввели военное положение, успокаивает киевлян как может.

      В обществе настроения не очень позитивные, это заразная волна безумия какого-то. Военное положение – это еще не война, это цветочки по сравнению с тем, что пришлось пережить нам, переселенцам,
      – рассказала переселенка с Донбасса.

      Пока на Востоке Украины продолжаются военные действия, на другой территории тоже не прекращается война, но психологическая. Ее оружие – манипуляции. В постоянном стрессе украинцы живут 4 года, и это напряжение растет, отметили эксперты.

      Паника в обществе – ничто иное, как способ снять тревогу,
      – сказал психотерапевт Геннадий Мустафаев.

      Паникеры буквально заражают окружение своими переживаниями. Чтобы сохранить спокойствие, эксперт посоветовал помнить о ценном.

      Очень важно, чтобы мы научились заботиться о себе, своих детях, своих семьях, а не волноваться по поводу вещей, в которых, по большому счету, мы можем ощущать беспомощность,
      – отметил психотерапевт.

      Переселенку с Донбасса Елену Белоус от панических настроений спасает любимое дело. Фотография, которая до войны была просто хобби, сейчас позволяет заработать на хлеб.

      "Война дала мне стимул, вдохновение и смелость жить так, как я хочу", – добавила Белоус.

      воєнний стан
      В каких областях Украины введено военное положение

      Почему Украина ввела военное положение? 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Психология Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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