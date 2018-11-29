Военное положение в Украине: резервисты готовы стать в строй и сами звонят в военкомат

Собрали рюкзаки и готовы стать в строй – после решения о военном положении резервисты сами звонят в военкоматы узнать о сборах и учениях. В комиссариатах тем временем готовятся рассылать повестки резервистам на кратковременные сборы и подчеркивают, что пока речь не идет о мобилизации.

Как и раньше будут уточнять данные и собирать только тех, кто уже прошел АТО и имеет боевой опыт. Речь идет о так называемом резерве первой очереди.

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Харьковчанину Виктору 50 лет, он резервист – отслужил в АТО. Имеет опыт Афганистана, а в Антитеррористической операции нес службу как десантник. Поэтому введение военного положения мужчину не испугало – в 2016 году выполнял задания на Луганском и Донецком направлениях.

Тогда я уже увидел, что вырисовывается, действительно, украинская армия, которая способна дать достойный отпор агрессору,

– сказал Виктор Волочалюк.

Уже с понедельника в военкоматы Харьковщины начали звонить такие же резервисты. Говорят, по несколько сот звонков ежедневно. Люди уточняют данные и механизм действий в случае мобилизации. Уже в начале зимы военкоматы проведут кратковременные сборы офицеров резерва первой очереди. Их будут проводить по принципу единого стрелкового дня.

"Военными комиссариатами осуществляется плановое уточнение учетных данных военнообязанных. В ближайшее время будут приходить повестки для прибытия в районные военные комиссариаты", – ответил военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин.

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Виктор Волчалюк, как только зашла речь о военном положении, заранее сработал по инструкции.

Тревожный рюкзак мой наготове, находится дома, предметы первой необходимости уже в нем есть. Фактически при необходимости он берется и не в 2 суток, а в течение 24 часов я буду в военной части. Покажем, на что мы способны,

– добавил он.

А на Херсонщине собирают внеплановые учения подразделений территориальной обороны. Такие на Херсонщине действуют еще со времени оккупации Крыма. В связи с военным положением мужчины, которые входят в состав теробороны, уедут на полигон на десятидневные сборы.

Будет проведено учение, тактические учения, с нашей бригадой территориальной обороны 00.16+00.28: Основная цель этих сборов – это то, чтобы наши подразделения территориальной обороны были готовы к выполнению поставленных задач в случае вооруженной агрессии,

– прокомментировал военный комиссар Херсонского областного военкомата Игорь Будник.

В тех же областях где военное положение не вводили призывают не поддаваться на ложные провокации о мобилизации. Уверяют, военные комиссариаты не раздают никаких повесток.

"По состоянию на сегодняшний день на этот час никакой мобилизации ни частичной, ни общей у нас нет. Кроме того, военкоматы смс-сообщениями не общаются, то есть непосредственно мы осуществляем оповещение вручением повесток, лично во время разговоров с военнообязанными и в телефонном режиме", – подчеркнул спикер Львовского областного комиссариата Роман Поронюк.