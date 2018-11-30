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      Военное положение в Украине: в еще одной области запретили носить гражданским военную форму

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      В Винницкой области из-за военного положения гражданским запретили носить военную форму
      В Винницкой области из-за военного положения гражданским запретили носить военную форму / Соцсети

      Совет обороны Винницкой области, согласно Указу президента о введении военного положения, принял решение о запрете в области носить военную форму и ее элементы гражданским. Заметим, что военное положение, в частности, распространяется и на Винницкую область.

      Об этом сообщает Винницкий облсовет на своем официальном сайте.

      Читайте также: Как военное положение должно повлиять на общественные процессы в Украине: мнение воина АТО

      Как отмечают чиновники, носить военную форму все же разрешается военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, а также других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины.

      "На все случаи безосновательного ношения военной формы будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установление возможной принадлежности к незаконным военным формированиям", – отмечают в Винницком областном совете.

      Напомним, ранее носить гражданским военную форму решили запретить в Запорожской области. Как объяснили такой шаг в полиции, это делается для того, чтобы мошенники не причинили вреда гражданам.

      Почему Украина ввела военное положение?
      25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

       

       

      как военное положение влияет на жизнь гражданского населения в украине:
       
      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Госпогранслужба Нацгвардія Вооруженные Силы Украины Винница
      Источник: 24 канал
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