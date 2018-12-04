Военное положение в Украине: все корабли Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность

Практически все корабли и катера Государственной пограничной службы Украины находятся в море. Они приведены в полную боевую готовность.

Об этом рассказал председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал во время интервью на одном из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсклад находится сегодня в море", - сказал он.

Так, ранее морские пограничные отряды входили в состав сухопутных региональных управлений, а с 1 декабря их ввели в штат управления Морской охраны.

Чтобы объединить усилия, мы создали морское региональное управление,

– пояснил Цигикал.

Глава Госпогранслужбы добавил, что украинские пограничники сопровождают суда в акватории Азовского моря. Они также предупреждают рыбаков и капитанов других судов, которые проходят Керченский пролив, о возможных режимных мерах со стороны Российской Федерации.

К слову, по причине введения военного положения в Украине 3 декабря начались военные сборы резервистов. В Минобороны отмечают - всеобщей мобилизации не будет. А те все, кого позвали на собрание к праздникам, вернутся домой. А призвать должны 178 тысяч человек – именно такой у нас резерв первой очереди.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

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