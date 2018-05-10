Военнослужашего насмерть сбила машина в Киеве: пытался перебежать 8 полос (фото 18+)

На проспекте победы в Киеве автомобиль насмерть сбил 20-летнего военного.

Авария произошла неподалеку от станции метро "Житомирская".

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Мужчина, как впоследствии выяснилось 1997 года рождения, пытался перебежать 8 полос дороги, хотя рядом был подземный переход.

Как информирует dtp.kiev.ua, парня-военного сбил автомобиль Skoda.

Он умер на месте аварии от травм несовместимых с жизнью.

Смотрите видео с места ДТП в Киеве, в котором погиб парень-военный: