Военнослужашего насмерть сбила машина в Киеве: пытался перебежать 8 полос (фото 18+)
На проспекте победы в Киеве автомобиль насмерть сбил 20-летнего военного.
Авария произошла неподалеку от станции метро "Житомирская".
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Мужчина, как впоследствии выяснилось 1997 года рождения, пытался перебежать 8 полос дороги, хотя рядом был подземный переход.
Как информирует dtp.kiev.ua, парня-военного сбил автомобиль Skoda.
Он умер на месте аварии от травм несовместимых с жизнью.
Смотрите видео с места ДТП в Киеве, в котором погиб парень-военный:
Источник: 24 Канал
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