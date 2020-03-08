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      "Военнослужащие" навеселе в Киеве устроили ДТП

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      В Киеве возле станции метро "Нивки" автомобиль Volkswagen вылетел с дороги и въехал в опору моста. Водитель и пассажир говорят, что являются военнослужащими. Свидетели же убеждены, что виновники ДТП – нетрезвые.

      Об аварии с участием Volkswagen в Киеве, которая произошла ночью 8 марта, рассказали в "Киеве Оперативном".

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      Полиция ситуацию пока не комментирует. Известно, что в автомобиле было двое мужчин. От удара транспорта об опору моста оба пробили головой лобовое стекло.

      Оба участника ДТП говорят, что являются военнослужащими (правда это или нет – пока не подтверждено). Как попали в ДТП – понять не могут.

      По словам свидетелей – как раз и неудивительно, что авто влетело в мост, ведь и водитель, и пассажир были в очевидном состоянии опьянения.

      Фото и видео с места событий от "Киева Оперативного":

       

       

      Техника войны: Убийца танков "Амулет" на Донбассе. Мощная белорусская ракета БУК МБ-2
      7 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
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