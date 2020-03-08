"Военнослужащие" навеселе в Киеве устроили ДТП

В Киеве возле станции метро "Нивки" автомобиль Volkswagen вылетел с дороги и въехал в опору моста. Водитель и пассажир говорят, что являются военнослужащими. Свидетели же убеждены, что виновники ДТП – нетрезвые.

Об аварии с участием Volkswagen в Киеве, которая произошла ночью 8 марта, рассказали в " Киеве Оперативном ".

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Полиция ситуацию пока не комментирует. Известно, что в автомобиле было двое мужчин. От удара транспорта об опору моста оба пробили головой лобовое стекло.

Оба участника ДТП говорят, что являются военнослужащими (правда это или нет – пока не подтверждено). Как попали в ДТП – понять не могут.

По словам свидетелей – как раз и неудивительно, что авто влетело в мост, ведь и водитель, и пассажир были в очевидном состоянии опьянения.