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Военнослужащие распространяли наркотики среди курсантов в Харькове

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В Харькове в олному из учреждений высшего образования военные распространяли наркотики среди курсантов
В Харькове в олному из учреждений высшего образования военные распространяли наркотики среди курсантов / Соцсети

В течение двух лет в Харькове в одном из военных учреждений высшего образования среди курсантов злоумышленники распространяли не только наркотические, но и психотропные вещества. В итоге преступная группа была разоблачена, а организатору наркобизнеса объявлено о подозрении.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Досудебным расследованием установлено, что задержанные осуществляли приобретение психотропных веществ и наркотических средств с использованием интернет-ресурсов, фасовали и в дальнейшем реализовывали покупателям. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задокументировали преступную деятельность злоумышленников. Установлено около десяти человек – курсантов учреждения высшего образования, которые приобретали наркотики для личного употребления,
– сообщают в полиции.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования правоохранители провели ряд санкционированных обысков, во время которых у одного из военнослужащих были изъяты наркотические средства и оборудование для употребления психотропных веществ, а также черновые записи по учету приобретенных и сбытых наркотиков, где говорилось и о заработок от такой деятельности.

В итоге организатору наркобизнеса было сообщено о подозрении по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно на Харьковщине суд признал виновным и присудил 5 лет лишения свободы 18-летнему жителю области, которого правоохранители задержали за продажу каннабиса и метамфетамина.

Теги: Образование Новости Украины Новости Харькова Вооруженные Силы Украины Криминальные новости Наркотики
Источник: 24 Канал
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