Военная часть базируется в Мариуполе Донецкой области. Средства на приобретение жилья мужчине выделили как денежную компенсацию.
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Военный купил квартиру в Харькове
Заместитель командира воинской части, начальник отдела персонала Роман Гончаренко купил квартиру в Харькове площадью 65,1 квадратного метра. Стоимость проживания составляет 1,343 миллиона гривен, то есть 20,6 тысячи гривен за "квадрат".
В ежегодной декларации Гончаренко указал, что в 2020 году он получил более 1,61 миллиона гривен дохода:
- более 404 тысячи гривен зарплаты;
- 1 390 гривен разовой помощи участникам боевых действий;
- 14 454 гривен монетизации льгот на оплату коммунальных услуг;
- 7 006 гривен за аренду земельного участка;
- более 1,18 миллиона гривен денежной компенсации военнослужащим и членам их семей на приобретение жилья.
Наличными военный хранил 1,5 миллиона гривен и 16 тысяч долларов. Гончаренко с семьей арендует квартиру в Мариуполе площадью 46,6 квадратного метра. В поселке Борки Харьковской области военному принадлежит земельный участок на 200 соток.
Выплата военным на покупку жилья
Кабмин в 2015 году постановил выплатить военнослужащим и членам их семей денежную компенсацию на покупку жилья. Деньги получают один раз за все время службы. Компенсация предусмотрена для:
- военнослужащих, имеющих выслугу на военной службе 20 и больше лет, и членов их семей;
- людей, уволенных с военной службы в запас или в отставку по возрасту, состоянию здоровья и в связи с сокращением штатов или проведением других организационных мероприятий;
- семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время прохождения военной службы;
- семей умерших людей, уволенных с военной службы в запас или в отставку по возрасту, состоянию здоровья и в связи с сокращением штатов или проведением других организационных мероприятий.