Военнослужащий из Мариуполя купил в Харькове квартиру за 1,3 миллиона гривен

Начальник отдела социально-гуманитарного обеспечения воинской части 1482 Роман Гончаренко приобрел квартиру в Харькове. Стоимость жилья составляет более 1,34 миллиона гривен.

Военная часть базируется в Мариуполе Донецкой области. Средства на приобретение жилья мужчине выделили как денежную компенсацию.

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Военный купил квартиру в Харькове

Заместитель командира воинской части, начальник отдела персонала Роман Гончаренко купил квартиру в Харькове площадью 65,1 квадратного метра. Стоимость проживания составляет 1,343 миллиона гривен, то есть 20,6 тысячи гривен за "квадрат".

В ежегодной декларации Гончаренко указал, что в 2020 году он получил более 1,61 миллиона гривен дохода:

более 404 тысячи гривен зарплаты;

1 390 гривен разовой помощи участникам боевых действий;

14 454 гривен монетизации льгот на оплату коммунальных услуг;

7 006 гривен за аренду земельного участка;

более 1,18 миллиона гривен денежной компенсации военнослужащим и членам их семей на приобретение жилья.

Наличными военный хранил 1,5 миллиона гривен и 16 тысяч долларов. Гончаренко с семьей арендует квартиру в Мариуполе площадью 46,6 квадратного метра. В поселке Борки Харьковской области военному принадлежит земельный участок на 200 соток.

Выплата военным на покупку жилья

Кабмин в 2015 году постановил выплатить военнослужащим и членам их семей денежную компенсацию на покупку жилья. Деньги получают один раз за все время службы. Компенсация предусмотрена для: