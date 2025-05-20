Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное агентство ANSA, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), и российские СМИ.

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Что известно о стрельбе в Хмеймиме

Местные источники сообщили сирийским СМИ, что 20 мая неизвестные вооруженные люди совершили нападение на несколько российских военных контрольно-пропускных пунктов вокруг авиабазы Хмеймим в западной Латакии.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в районе вокруг авиабазы Хмеймим после нападения наблюдается "беспрецедентная напряженность в сфере безопасности", что свидетельствует, что атакующая группа, вероятно, связана с вооруженными группировками, союзными с правительством Дамаска.

В SOHR также добавили, что к ним поступила информация о сбивании беспилотника, летевшего в районе Хмеймима. В это время там происходили периодические столкновения и громкая стрельба.

Официальной информации о масштабах потерь или ответственном за нападение лице пока нет.

Тем не менее один из российских "военкоров" сообщал об "ожесточенной перестрелке" вблизи авиабазы Хмеймим между военными из его страны и "сирийскими боевиками", в результате которой обе стороны понесли потери.

По словам оккупанта, нападающих было уничтожено. Россиянин также утверждает, что, вероятно, это были "представители радикальных группировок, которые не приняли новую сирийскую власть после свержения режима Башара Асада".

В то же время в российских телеграм-каналах утверждают, что на базу Хмеймим напали четверо "террористов-смертников" из Узбекистана, которые якобы не признают правительство Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа. Троих из них, по данным росСМИ, российские военные убили во время столкновения, а еще одного пытались ликвидировать с помощью гранатомета.

К слову, после свержения режима Башара Асада в Сирии Россия была вынуждена вывести свой военный контингент с баз в Хмеймиме и Тартусе. Позже стало известно, что оккупанты действительно вывели часть техники и личного состава.

Оккупанты также пытались вести переговоры о сохранении своих баз с новым оппозиционным правительством в Сирии. Однако большим препятствием для этого становится тот факт, что Москва приняла к себе Башара Асада после свержения его режима в Сирии. Новые власти Дамаска требуют экстрадиции сирийского диктатора.