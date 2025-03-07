В Ростове осудили российских военных за похищение и жестокое убийство девушки из Луганска

Суд в Ростове вынес приговор двум российским военным по делу. Их обвинили в похищении и убийстве 23-летней жительницы Луганска.

Девушку из Луганска Валентину Давронову похитили в январе 2023 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также В Ростове-на-Дону оккупант, вернувшийся с войны, зарезал "сослуживца"

Что известно о похищении девушки из Луганска

Командир взвода ВДВ Айдын Жамидулов, известного своими стихами в поддержку войны в Украине, которые публиковало российское Минобороны, приговорен к 18 годам колонии строгого режима. По словам матери погибшей, Валентину похитили после того, как она отказалась от домогательств военного.

Еще один военный, мобилизованный Алексей Дорожкин, получил 12 лет заключения. Вину в воєнном преступлении он признал, однако оправдывался тем, что действовал по "приказу старшего по званию".

По данным следствия, в январе 2023 года девушку похитили из кафе в Луганске, после чего отвезли в солдатскую баню и жестоко убили. Чтобы скрыть следы преступления, ее тело взорвали гранатами.

Ранее военный суд на оккупированной территории в так называемой "ЛНР" приговорил третьего фигуранта дела, Романа Плещеева, к условному сроку за причинение вреда здоровью средней тяжести. Суд решил, что его удары ножом не стали причиной смерти.

Мать Валентины заявила, что считает приговор слишком мягким.

Считай, отмазали, это ужас,

– комментирует она решение суда.