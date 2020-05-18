Военные украли имущества на 10 миллионов гривен: что им грозит
Военные и гражданские организовали кражу имущества из воинской части для дальнейшего сбыта. Таким образом они присвоили за 2 года более 10 миллионов гривен.
Состав группировки
В преступной группировке было 6 человек. Об этом сообщили на сайте МВД.
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Эта группа лиц воровала нефтепродукты с территории военной части на Киевщине. Потом продавала их на заправках в Васильковском и Белоцерковском районах. В состав группы входили 6 человек:
- начальник службы обеспечения воинской части;
- заместитель командира;
- 4 гражданских.
Организатором был заместитель командира. Его задержали в Одессе, где изъяли более 50 тысяч долларов при обыске. Кроме того, правоохранители нашли 15 тонн горючего, которое незаконно вывезли с территории воинской части.
Организатором группы был заместитель командира / Фото Нацполиция
Что они воровали
Только в течение марта – мая 2020 года они вывезли из воинской части более 60 тонн горючего – дизтоплива и бензина – на 1,3 миллиона гривен. По предварительным данным, участники группы присвоили воинское имущество на сумму более 10 миллионов гривен за последние 2 года.
Они украли более 60 тонн горючего / Фото Нацполиция
Правоохранители также установили, что в марте 2020 года заместитель командира избил одного из своих бывших партнеров и требовал у него 730 тысяч гривен за долю с продажи горючего.
Что им грозит?
Сейчас организатору и 3 участникам преступной группы сообщили о подозрении по статьям о вымогательстве, похищении и присвоении военнослужащим имущества. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.
Участникам и организатору уже сообщили о подозрении / Фото Нацполиция