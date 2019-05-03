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      Военные инструкторы из США прибыли в Украину для совместных учений

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      Американские военные продолжат тренировать украинских коллег
      Американские военные продолжат тренировать украинских коллег / Министерство обороны Украины

      В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась церемония передачи полномочий между двумя подразделениями американской составляющей миссии по тренировке украинских военных по стандартам НАТО.

      Пресс-служба Минобороны Украины сообщила о том, что более 130 военных инструкторов 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США изменят на посту своих коллег и продолжат тренировать украинских военных по стандартам НАТО.

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      Военные прибыли на замену военнослужащих 278-го бронекавалерийских полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились во Львовской области с лета 2018 года. Срок ротации на территории Украины для американских военных составит 9 месяцев.

      Большинство военнослужащих, командированных в Украину, являются лидерами, имеют многолетний опыт и способны предоставить достойное обучение. Я надеюсь, что это станет отличной возможностью для обмена опытом,
      – сказал американский подполковник Роберт Трейси.

      Американские гвардейцы из штата Теннесси, которые проводили подготовку украинских подразделений в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U) и хорошо справились с заданием, получили награды Министерства обороны Украины.

      Представители армии США будут продолжать помогать в тренировке подразделений Вооруженных Сил Украины по стандартам подготовки армий государств НАТО. Эта военно-тренировочная миссия известна, как "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина" (JMTG-U). Деятельность ее началась в 2015 году. Основная цель – содействие внутреннем оборонном потенциала Украины и тренировке ротационных подразделений в Украине.

      Кроме того, американские военнослужащие будут продолжать обучение украинских военных инструкторов, которые в ближайшем будущем должны полностью овладеть функции обучения личного состава на уровне батальона.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова НАТО Вооруженные силы Украины Новости США
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