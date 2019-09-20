Военные из 14 стран прибыли в Украину на боевые учения: мощные фото, видео

"Стремительный трезубец" демонстрирует силу: участники международных учений Rapid Trident 2019 показали свои навыки на практике. Украинские и иностранные военные зачищали город, освобождали заложников и проводили массивное наступление с привлечением авиации.

По легенде, украинские военные блокировали населенный пункт и отправились на зачистку зданий. Спецназовцы попали под вражеский огонь, были раненые.

К тому же террористы держали заложников. После привлечения переговорной группы боевики коварно нарушили тишину. События развивались стремительно.



Фото с учений Rapid Trident 2019



Украинские бойцы освобождали заложников

Контртеррористическая операция завершилась уничтожением боевиков и освобождением заложников. Город взяли под контроль бойцы Нацгвардии. Раненых эвакуировали вертолетом.



Бойцы Нацгвардии взяли город под контроль



Так отрабатывали эвакуацию раненых

Далее – широкомасштабная наступательная операция. Украинские бойцы горно-штурмовой дивизии и американские из 101 воздушно-десантной хитрым маневром ввели противника в заблуждение. С помощью артиллерии врага сковывали огнем.

Моя группа работала со средствами непрямого огня, а также авиацией, которая может работать на уровне роты с пехотой. Во время этой демонстрации с нами было трое представителей украинской артиллерийской разведки,

– рассказал Стефан Дорсо, капитан 101 воздушно-десантной дивизии США.

Rapid Trident 2019 – это максимальное взаимодействие между подразделениями 14 стран. Главная цель — подготовить украинскую армию к полному переходу на западные стандарты.

"Штаб руководства учения, штаб дивизии – все общаются на английском. Также есть единый алгоритм планирования боевых действий, отработки единых документов по стандартам НАТО", – прокомментировала Александр Жакун, соруководитель учений от Украины.



Фото с боевых учений

На полигоне — обучение, а в то время на Востоке страны — подготовка к разведению войск. Поэтому новый министр обороны успокаивал гражданских и военных.

Для нас приоритетом является подготовка военных по западным стандартам. Чем сильнее наша армия, способности, тем меньше шансы на то, что эскалация конфликта будет наращиваться,

– убежден министр Андрей Загороднюк.

Rapid Trident продлится еще неделю. Всего в этом году в международных учениях принимает участие рекордное количество военных из Украины и из стран НАТО – почти четыре тысячи.