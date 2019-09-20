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      Военные из 14 стран прибыли в Украину на боевые учения: мощные фото, видео

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      "Стремительный трезубец" демонстрирует силу: участники международных учений Rapid Trident 2019 показали свои навыки на практике. Украинские и иностранные военные зачищали город, освобождали заложников и проводили массивное наступление с привлечением авиации.

      По легенде, украинские военные блокировали населенный пункт и отправились на зачистку зданий. Спецназовцы попали под вражеский огонь, были раненые.

      К тому же террористы держали заложников. После привлечения переговорной группы боевики коварно нарушили тишину. События развивались стремительно.


      Фото с учений Rapid Trident 2019


      Украинские бойцы освобождали заложников

      Контртеррористическая операция завершилась уничтожением боевиков и освобождением заложников. Город взяли под контроль бойцы Нацгвардии. Раненых эвакуировали вертолетом.


      Бойцы Нацгвардии взяли город под контроль


      Так отрабатывали эвакуацию раненых

      Далее – широкомасштабная наступательная операция. Украинские бойцы горно-штурмовой дивизии и американские из 101 воздушно-десантной хитрым маневром ввели противника в заблуждение. С помощью артиллерии врага сковывали огнем.

      Моя группа работала со средствами непрямого огня, а также авиацией, которая может работать на уровне роты с пехотой. Во время этой демонстрации с нами было трое представителей украинской артиллерийской разведки,
      – рассказал Стефан Дорсо, капитан 101 воздушно-десантной дивизии США.

      Rapid Trident 2019 – это максимальное взаимодействие между подразделениями 14 стран. Главная цель — подготовить украинскую армию к полному переходу на западные стандарты.

      "Штаб руководства учения, штаб дивизии – все общаются на английском. Также есть единый алгоритм планирования боевых действий, отработки единых документов по стандартам НАТО", – прокомментировала Александр Жакун, соруководитель учений от Украины.


      Фото с боевых учений

      На полигоне — обучение, а в то время на Востоке страны — подготовка к разведению войск. Поэтому новый министр обороны успокаивал гражданских и военных.

      Для нас приоритетом является подготовка военных по западным стандартам. Чем сильнее наша армия, способности, тем меньше шансы на то, что эскалация конфликта будет наращиваться,
      – убежден министр Андрей Загороднюк.

      Rapid Trident продлится еще неделю. Всего в этом году в международных учениях принимает участие рекордное количество военных из Украины и из стран НАТО – почти четыре тысячи.

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      20 сентября
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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України НАТО Новости США Вооруженные силы Украины Новости Львова
      Источник: 24 канал
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