Военные из 14 стран прибыли в Украину на боевые учения: мощные фото, видео
"Стремительный трезубец" демонстрирует силу: участники международных учений Rapid Trident 2019 показали свои навыки на практике. Украинские и иностранные военные зачищали город, освобождали заложников и проводили массивное наступление с привлечением авиации.
По легенде, украинские военные блокировали населенный пункт и отправились на зачистку зданий. Спецназовцы попали под вражеский огонь, были раненые.
К тому же террористы держали заложников. После привлечения переговорной группы боевики коварно нарушили тишину. События развивались стремительно.
Фото с учений Rapid Trident 2019
Украинские бойцы освобождали заложников
Контртеррористическая операция завершилась уничтожением боевиков и освобождением заложников. Город взяли под контроль бойцы Нацгвардии. Раненых эвакуировали вертолетом.
Бойцы Нацгвардии взяли город под контроль
Так отрабатывали эвакуацию раненых
Далее – широкомасштабная наступательная операция. Украинские бойцы горно-штурмовой дивизии и американские из 101 воздушно-десантной хитрым маневром ввели противника в заблуждение. С помощью артиллерии врага сковывали огнем.
Моя группа работала со средствами непрямого огня, а также авиацией, которая может работать на уровне роты с пехотой. Во время этой демонстрации с нами было трое представителей украинской артиллерийской разведки,
– рассказал Стефан Дорсо, капитан 101 воздушно-десантной дивизии США.
Rapid Trident 2019 – это максимальное взаимодействие между подразделениями 14 стран. Главная цель — подготовить украинскую армию к полному переходу на западные стандарты.
"Штаб руководства учения, штаб дивизии – все общаются на английском. Также есть единый алгоритм планирования боевых действий, отработки единых документов по стандартам НАТО", – прокомментировала Александр Жакун, соруководитель учений от Украины.
Фото с боевых учений
На полигоне — обучение, а в то время на Востоке страны — подготовка к разведению войск. Поэтому новый министр обороны успокаивал гражданских и военных.
Для нас приоритетом является подготовка военных по западным стандартам. Чем сильнее наша армия, способности, тем меньше шансы на то, что эскалация конфликта будет наращиваться,
– убежден министр Андрей Загороднюк.
Rapid Trident продлится еще неделю. Всего в этом году в международных учениях принимает участие рекордное количество военных из Украины и из стран НАТО – почти четыре тысячи.