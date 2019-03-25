Военные корабли и обучение: НАТО наращивает силы в Черном море из-за агрессии России

НАТО усилило свое военное присутствие в Черном море из-за активной милитаризации акватории Россией. В ответ на незаконную аннексию Крыма и нападение РФ на украинские суда в районе Азовского моря, Альянс увеличил количество кораблей и проводит военные учения в регионе.

Черное море является важным для НАТО, поэтому нельзя позволить, чтобы РФ захватила его. Об этом в Тбилиси заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

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То, что мы видим – это существенная милитаризация Россией региона Черного моря, особенно после незаконной аннексии Крыма. Мы видели агрессивные действия России против украинских кораблей неподалеку от Азовского моря и Керченского пролива. В ответ НАТО увеличило свое присутствие в Черном море, и работает вместе с Грузией над решением вызовов в сфере безопасности в Черноморском регионе,

– подчеркнул Столтенберг.

Сейчас Альянс увеличил количество военных кораблей в регионе Черного моря, присутствие своих сил на суше, в частности в Румынии, проводит воздушное патрулирование. Сейчас в регионе находятся два корабля НАТО – один из Великобритании, другой – под флагом Франции.

Несколько дней назад корабли стран Альянса из числа постоянной военно-морской группировки участвовали в учениях НАТО по морскому разминированию "Посейдон". В целом в НАТО входят три черноморские страны – Турция, Болгария, и Румыния, которые имеют свое присутствие в Черном море.

"Все эти факторы способствуют увеличению присутствия НАТО в Черноморском регионе", – подытожил генеральный секретарь НАТО.

Отметим, в порт Одессы 25 февраля вошел американский эсминец USS Donald Cook, а покинул его 27 февраля. Корабль принял участие в учениях военно-морских сил Турции. "Дональд Кук" – третье американское военно-морское судно, которое провело операцию в Черном море в 2019 году. Его визит в Одессу был четвертым заходом судов США в этот порт с января 2018 года.

Кроме того, в начале июля 2019 года в Черном море состоятся украинско-американские учения Sea Breeze-2019. К ним привлекут девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолеты.

Почему возникла эскалация в регионе?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.