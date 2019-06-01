Военные, которые вместе с младенцем находятся на фронте: трогательные видео и фото

1 июня в Украине и мире отмечают День защиты детей. 24 канал разыскал прямо на передовой уникальную семью, которая несмотря на малыша на руках, не оставляет армию.

Военные под псевдо "Белка" и "Скала" познакомились на Востоке Украины, а воюют вместе еще с 2015 года. Однако супруги не одни, а с 11-месячной дочкой Соней.

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По словам бойцов, с ребенком здесь не просто, но они довольны.

Очень сложно, но здесь такая ответственность. Мы не находимся на горячей линии. Мои друзья, мои собратья, мое командование они очень берегут меня. После того, как появилась Сонька в жизни, у нас была возможность или пойти домой в декрет и оставить службу, или попробовать служить дальше,

– пояснила военная ВСУ "Белка".

Отец Сони слова любимой подтвердил, ведь такой молодой личный состав требует особого внимания.



Молодая семья на фронте



Если у супругов боевая задача ребенка забирает няня

"Приходится учитывать все нюансы и требования молодого поколения, которое у нас подрастает. Сложнее, но с другой стороны – интереснее и веселее", – отметил командир танкового батальона ВСУ "Скала".



11-месячная дочь украинских военных

Если срочный выезд, или боевое распоряжение – ребенка сразу забирает няня. Когда есть свободное время, то в подразделении любят поиграть с малышем.



Собратья в свободное время играют с малышем

История "Скалы" и "Белки" на Востоке – не уникальна. Ведь военный Денис тоже служит здесь со своей возлюбленной. О том, что женщина в родильном узнал, когда вернулся с задания.

Приехал утром, ничего не знал и мне заместитель начальника штаба показал бумажку. Говорит: "смотри, у тебя женщина уже в роддоме." Прошло около получаса, позвонили и сказали, что родилась девочка,

– вспомнил Денис.

Его дочери сейчас всего пять месяцев, но уже вскоре они вместе с мамой присоединятся к отцу на службе.



Украинский военный Денис

Есть и военные, к примеру, Дмитрий, который тоже стал недавно отцом, однако, не может постоянно быть рядом с любимой и ребенком. Пока подразделение в зоне ООС, то может лишь изредка вырываться в отпуска.



Украинский военный Дмитрий

"Белка" призвал и военных, и гражданских – не бояться отцовства и увеличивать численность украинской нации.

За каждого нашего украинского погибшего, убитого, раненого, искалеченного парня – подарить хотя бы по три украинца или украинчки. Доказать, что Украина есть, была и будет,

– отметил защитник Украины.