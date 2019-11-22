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      Военные почтят память жертв Голодомора в небе, на море и на суше: трогательное видео

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      Военные почтят память жертв Голодомора / Скриншот с видео

      Общенациональная акция памяти жертв Голодомора "Зажги свечу памяти" состоится 23 ноября в 16:00. К ней присоединятся все военные.

      Украинский институт национальной памяти в фейсбуке опубликовал трогательное видео. В нем говорится, что чествование памяти жертв Голодомора – это дело чести всех украинцев: и гражданских, и тех, кто несет боевую службу в небе, на море и на суше, защищая наши дома от агрессора.

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      Видео демонстрирует, как военные готовятся к чествованию памяти жертв Голодомора.

      В видео задействованы все рода войск, включая авиацию, морской флот (сцены снимались в Одессе на украинском фрегате "Гетман Сагайдачный").

      Также в съемках был задействован Президентский полк. Во многих массовых сценах снимались военные, проходившие подготовку на Яворивском полигоне, ветераны АТО. Также в ролике можно увидеть известного психолога и военного капеллана Андрея Зелинского.

      Военные почтят память жертв Голодомора в небе, на море и на суше: трогательное видео

      Социальный видеоролик к годовщине Голодомора снят в прошлом году Young & Hungry production при поддержке Министерства культуры, молодежи и спорта Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины и при участии Украинского института национальной памяти и Центра исследований освободительного движения.

      День памяти жертв голодомора почтили ежегодно в четвертую субботу ноября. Традиционно в этот день люди посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.

      Что известно о Голодоморе в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысяч человек.

      Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

      Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Операция Объединенных сил Новости Украины Жертвы История СССР Вооруженные силы Украины Голодомор Потери
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