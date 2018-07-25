"Военные решения мира не принесут": в ОБСЕ объяснили, как прекратить войну на Донбассе

Украина может решить конфликт на Донбассе, где продолжается российско-украинская война, только ведя диалог между сторонами, которые могут достичь договоренности. Другого мирного пути прекращения войны на временно оккупированной РФ территории Украины нет.

Об этом заявила заместитель Председателя Спецмониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Алешка Симкич, передает "Громадское".

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Как человек, который работал в дипломатической сфере всю свою жизнь, я не верю в военные решения. Они могут привносить что-то, но они никогда не принесут устойчивый мир, не в нынешние времена и не в том месте, где мы сейчас. Я вижу решение конфликта в Украине в ведении диалога,

– подчеркнула она.

Как отметила заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине, диалог нужно вести между всеми сторонами, которые могут достичь договоренности.

"Я понимаю политические аспекты того, что сейчас говорю. Аспект, который не позволяет вести диалог, это отсутствие доверия", – добавила Симкич.

Также, она отметила, что Украина — это сильное суверенное государство, которое говорит о ситуации на Донбассе и громко заявляет о фактах агрессии России.

"Относительно ситуации в Украине у нас есть много третьих сторон, которые заинтересованы в ситуации, и могут выступать медиаторами во время переговоров", – подытожила Симкич.

Напомним, ранее Курт Волкер рассказал, что на временно оккупированном Донбассе не может состояться референдум, который, вероятно, предложил провести президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с лидером США Дональдом Трампом, так как он будет нелегитимным.