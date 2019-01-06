Военные РФ снова учились запускать ракеты по морским целям в оккупированном Крыму

Оккупанты в Крыму провели учения ракетных комплексов "Бал", что расположены на аннексированном полуострове. Среди других задач российские военные отработали нанесение ударов по морским целям.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

24 канал писал, что эти ракетные комплексы Россия перебросила к побережью оккупированного Крыма после введения военного положения в Украине.

В ведомстве сообщают, что учения – плановые. Военные РФ учились наносить «условные ракетные удары при развертывании с марша».

Экипажи стартовых батарей отработали способы размещения техники на разных позициях, выполняя задачи по выходу, развертывания, изменения боевого порядка и места расположения после применения оружия,

– говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время учений выполнили электронные пуски ракет.

К слову, информация о проведении ракетных испытаний на оккупированном полуострове появилась совсем недавно – 2 декабря. Тогда оккупанты начали учения ракетных комплексов Черноморского флота Российской Федерации "Бал" и "Бастион".

Что известно о комплексе "Бал"?

Это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Ч-35. С 2008 года состоит на вооружении ВС России. Применять комплекс можно в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью. Его особенностью является полная автономность наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

Почему Украина вводила военное положение?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.