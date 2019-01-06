15:29
6 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Военные РФ снова учились запускать ракеты по морским целям в оккупированном Крыму

      195 Читати новину українською
      Россия снова провела ракетные учения в Крыму
      Россия снова провела ракетные учения в Крыму / Фото из открытых источников

      Оккупанты в Крыму провели учения ракетных комплексов "Бал", что расположены на аннексированном полуострове. Среди других задач российские военные отработали нанесение ударов по морским целям.

      Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

      24 канал писал, что эти ракетные комплексы Россия перебросила к побережью оккупированного Крыма после введения военного положения в Украине.

      В ведомстве сообщают, что учения – плановые. Военные РФ учились наносить «условные ракетные удары при развертывании с марша».

      Экипажи стартовых батарей отработали способы размещения техники на разных позициях, выполняя задачи по выходу, развертывания, изменения боевого порядка и места расположения после применения оружия,
      – говорится в сообщении.

      По данным пресс-службы, во время учений выполнили электронные пуски ракет.

      К слову, информация о проведении ракетных испытаний на оккупированном полуострове появилась совсем недавно – 2 декабря. Тогда оккупанты начали учения ракетных комплексов Черноморского флота Российской Федерации "Бал" и "Бастион".

      Что известно о комплексе "Бал"?
      Это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Ч-35. С 2008 года состоит на вооружении ВС России. Применять комплекс можно в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью. Его особенностью является полная автономность наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

      Почему Украина вводила военное положение?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма авиация Оружие
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      сегодня , 14:33 Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      9357
      12 блюд на Святвечер
      5 января , 15:01 12 блюд на Святвечер
      Олена Булан
      Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      сегодня , 14:26 Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      Інститут Просвіти 1706
      Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      сегодня , 12:50 Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      Яніна Ткачук 86347
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 11:44 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      30480
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук