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      Военные тренировки и пророссийские организации: как Кремль устраивает провокации на Закарпатье

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      Россия устраивает провокации на Закарпатье для дестабилизации границ ЕС, – EU Observer
      Россия устраивает провокации на Закарпатье для дестабилизации границ ЕС, – EU Observer / Фото из открытых источников

      Развитие конфликта на Закарпатье может свидетельствовать о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию на восточных границах Евросоюза. Москва финансирует венгерские праворадикальные организации для проведения информационной кампании против НАТО и ЕС.

      Об этом заявил руководитель общественной организации Бизнес-совет ЕС – Украина Джеймс Уилсон, пишет EU Observer.

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      Так, автор отмечает, что Венгрия является ключевой целью провокационных действий, которые спонсирует Россия.

      "Европейские лидеры, вероятно, остаются слепыми относительно того, что происходит, и не способны признать потенциальную угрозу, которая возникает для цивилизованной демократии", – отмечает он.

      Уилсон утверждает, что венгерские праворадикальные организации за счет Москвы проводят агрессивную информационную кампанию против НАТО и ЕС. Кроме того, они пытаются исказить события, разворачивающиеся на востоке Украины.

      К таким пророссийским организациям автор статьи относит "Новую венгерскую гвардию", "Молодежное движение шестидесяти четырех округов", "Юношескую армию", "Венгерское движение самообороны" и организацию "Волки".

      Они организовывают военные тренировки для их членов, часто с привлечением российских военнослужащих или российских военных дипломатов в качестве инструкторов,
      – утверждает Уилсон.

      Эксперт считает, что российские дезинформационные кампании должны навязать экстремистским организациям "сценарий Крыма". Они убеждают, якобы Венгрия по примеру Крыма может претендовать на расширение своих границ благодаря украинскому Закарпатью.

      По словам автора, тем самым объясняется активность венгерских сепаратистских движений в соседних Украине и Румынии.

      Одним из инвесторов таких движений автор статьи называет Константина Малофеева – близкого к Владимиру Путину бизнесмена с бизнес-интересами в Венгрии.

      "Главная составляющая российской стратегии в Венгрии – создание в стране прокремлевского правого "Международного движения", – отмечает Уилсон.

      К слову, недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто категорически отрицал существование намерений государства относительно изменения границ или захвата отдельных районов Закарпатья. Сийярто также заверил, что Венгрия не будет добиваться статуса автономии украинского региона.

      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Новости России Новости Закарпатья
      Источник: 24 Канал
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