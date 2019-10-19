Военные учения РФ в Крыму: чем хвастается агрессор и кого боится в Черном море
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – военные учения провели на 30 полигонах, в том числе и в оккупированном Крыму. Задействовали более 8 тысяч военных из Крыма на материк перебросили истребители Су-27, их транспортировали по Керченскому мосту. Во время учений на острове проверили систему противовоздушной обороны и испытали ракетные комплексы.
Также в выпуске:
Массовое убийство в колледже Керчи: выяснило ли следствие причины и как живут пострадавшие.
Как врач из Нигерии стал крымским политиком.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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