Военные учения РФ в Крыму: чем хвастается агрессор и кого боится в Черном море

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – военные учения провели на 30 полигонах, в том числе и в оккупированном Крыму. Задействовали более 8 тысяч военных из Крыма на материк перебросили истребители Су-27, их транспортировали по Керченскому мосту. Во время учений на острове проверили систему противовоздушной обороны и испытали ракетные комплексы.

Также в выпуске: Массовое убийство в колледже Керчи: выяснило ли следствие причины и как живут пострадавшие. Как врач из Нигерии стал крымским политиком. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.