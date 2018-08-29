Военные учения "Восток-2018" не угрожают НАТО, – автор скандальной статьи о Крымском мосте

Масштабные военные учения "Восток-2018" будут проходить на Дальнем Востоке, поэтому нет никаких оснований для опасений, что они – это прикрытие для захвата стран НАТО.

Об этом пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган, который в мае написал скандальный материал с призывом к Украине взорвать Крымский мост.

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Автор статьи считает, что военные учения "Восток-2018" предоставят возможность для альянса увидеть российскую военную доктрину в действии. Журналист отмечает, что Россия привлечет к учениям 300 тысяч военных, одну тысячу самолетов и тысячи единиц другой техники. Отсюда становится понятным, что Путин пытается укрепить способность своей армии к маневрированию. Зато страны НАТО могут оценить, как российские подразделения получают приказы, ведут совместную работу, используют индивидуальную тактику, убежден он.

В маневрах примут участие силы Китая и Монголии. Так, у Москвы и Пекина есть общие стратегические интересы в том, чтобы заменить миропорядок, в котором господствуют США. Но в то же время в сотрудничестве этих двух стран нет ничего нового, чтобы несло опасность для США. Наоборот, американские специалисты могут понаблюдать за тем, как китайские и российские силы будут вести совместные действия, продолжает Роган.

Нам (странам западного мира – "24") напоминают, что Китай и Россия стремятся разрушить миропорядок, основанный на либерализме. Но мы также получаем редкую возможность посмотреть, как они могут действовать, чтобы добиться своих целей. И в таком случае мы можем лучше подготовиться, чтобы их остановить,

– убеждает журналист.

Кроме этого, продолжает обозреватель, сотрудничество России и Китая посылает сигнал Индии о том, что она должна интенсивнее строить отношения с США. К тому же, Индии постоянно угрожает Китай, поэтому Дональду Трампу нужно особенно акцентировать внимание на факте этих совместных учений Москвы и Пекина, когда он будет вести переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди об укреплении взаимодействия в военной сфере, советует Роган.

Что же касается Монголии, то у нее сейчас хорошие отношения с США, а пригласили ее на эти маневры, чтобы рассеять подозрения, будто учения "Восток-2018" могут привести к захвату ее территории, делает вывод журналист.

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Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших военных учениях за последние 40 лет. Отмечается, что они пройдут с 11 по 15 сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц наземной техники.