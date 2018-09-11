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Военные учения "Восток-2018" станут самыми масштабными за полвека: что хочет скрыть РФ

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Самые масштабные за полвека военные учения стартовали в России. Военную подготовку "Восток-2018" проводят в Сибири и на Дальнем Востоке. Участие в них принимают почти 300 тысяч военных. Привлекли даже военных из Китая и Монголии.

Последние масштабные учения – "Запад-2017" – Россия провела ровно год назад совместно с белорусами. По официальным данным, в них приняли участие 13 тысяч военных и почти тысяча единиц военной техники. Такая активность держала в напряжении половину стран Европы. Недовольны были как страны Запада, так и белорусы.

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"Первый лозунг этой акции это "За мирную Беларусь". Мы не хотим быть вовлеченными в эти конфликты. Мы выступаем за нейтральную Беларусь", – прокомментировал такие учения один гражданин Беларуси. Нынешние же учения обещают быть самыми массовыми за последние 4 десятилетия. К участию в них привлекли почти 300 тысяч военнослужащих, а еще – 36 тысяч единиц военной техники и более тысячи единиц летательных средств. Будут проходить 4 дня. В них примут участие войска Китая и Монголии. Эксперты говорят: таким образом Россия и Китай решили поиграть мускулами перед США.

В Китае, в принципе, нет завоевательной традиции. Всю свою историю Китай, напротив, страдал от иностранных экспансий. Скорее всего, речь идет больше об "игре мускулами" против Соединенных Штатов. Между Соединенными Штатами и Китаем торговая война, и обе стороны этой войны несут немалые убытки,
– отметил военный историк Роман Пономаренко.

Почему же Россия, несмотря на экономический кризис и санкции, тратит столько денег на учения, гадают и в мировых СМИ. Эксперты убеждены: за очередным бряцаннием оружием и демонстрацией своего военного величия Россия пытается замаскировать незаконное массивное движение российской военной техники. В частности, и в Украину. В России же, чтобы прокомментировать предположение, используют свой привычный шаблон ответа.

К сожалению, именно в западных СМИ появляются спекулятивные публикации, в которых российским будущим маневрам приписана агрессивная направленность против стран блока НАТО и стран Евросоюза,
– заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Учения, по масштабам похожие на нынешние – а именно учения под названием "Запад-81" – состоялись 37 лет назад на территории нескольких тогдашних советских республик, в том числе и в Украине. В них приняли участие армии СССР и стран Варшавского договора. На Западе эти учения восприняли как демонстрацию силы Москвой.

Автор: Алексей Годзенко, Марина Молька
Теги: Китай Оружие Новости России
Источник: 24 канал
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