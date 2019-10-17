Военные улучшают позиции и сквозь камни прорывают новые траншеи: репортаж с передовой

Сутки на передовой, к счастью, прошли без потерь, однако оккупанты продолжают стрелять почти по всей линии фронта. Однако украинские военные говорят, что враг стреляет скорее от страха, потому что очень не выгодно обустроили свои ближние позиции – в трубу наших разведчиков все просматривается.

Враги наглеют, когда туман накрывает территории

Военнослужащий Александр рассказывает, в 2017 году во время первой ротации он стоял на этой же позиции вблизи Новозвановки. Тогда расстояние до боевиков было больше. За 2 года враги обосновались в так называемой серой зоне, и там сидят тихонько.

Сутки на фронте: Боевики нещадно бьют по позициям ВСУ

И пока действия противника не несут угрозы – огонь по ним не открывают, но держат на прицеле. Единственное препятствие, что из-за особенности местности часто затягивает территорию густым туманом. Тогда противник наглеет.

Выявить противников помогают собаки

А несколько дней назад наемники попытались выйти на так называемую прогулку. Но близко подойти – нельзя. Не дали четвероногие помощники. Здесь их по несколько на каждом наблюдательном пункте.



Собаки, которые помогают военным на Донбассе

Боевики проходились, просматривались, когда туман вышел. Но собаки как раз услышали шум в камышах и начали лаять, и мы их обнаружили и дали отпор, – сказал военный Сергей.

Украинские бойцы улучшают свои позиции и поют песни о родной земле

А пока наступила временная тишина, защитники улучшают позиции и строят новые. Последние несколько недель сквозь камни проламывают траншеи. Хоть война – изнурительная работа, защитники настроены решительно, говорят, что всегда ко всему готовы.

Чтобы как-то отдохнуть и на мгновение забыть, что вокруг война, Александр берет в руки гитару и играет украинскую песню, напоминая, чья это земля.

Как военный поет украинскую песню: смотрите видео 24 канала