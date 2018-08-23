Военные запустили огромный украинский флаг с Авдеевки в оккупированную Горловку: фото и видео

Несмотря на обстрелы, украинские военные в Донецкой области тоже в четверг, 23 августа, празднуют День флага.

Желто-синий флаг на воздушных шариках запустили из Авдеевки на оккупированную территорию, чтобы те, кто сегодня не может так громко отмечать праздник, хотя бы увидели родные цвета.

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Корреспондент 24 канала отметил, что такие акции по запуску украинского флага на оккупированную территорию нашими военными делаются часто, не только в День флага. Интересно, что флаг всегда летит в нужном направлении.



Военные запустили флаг на оккупированную территорию

Из десятка раз, когда запускали украинский флаг, этот оказался самым большим. Сшила флаг волонтер Ангелина Шостак. Она отметила, что сшила флаг-гигант размером 20х6 метров за три дня.

Конечно, как и в предыдущие разы, боевики его собьют. Но это не страшно – потому что люди на оккупированных территориях этот флаг все равно увидят.