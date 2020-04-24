Военные знали о планировании пожаров на складах боеприпасов в Калиновке и Балаклее, – комиссия

Парламентская следственная комиссия исследовала пожары на складах боеприпасов в Украине в период с 2014 года до 2018 года. Парламентарии пришли к выводу о том, что по меньшей мере в случае со складом в Балаклее планирование пожара происходило с ведома военных.

Комиссия считает, что взрыв на складе в Балаклее был вызван не тем, что взрывчатку сбросили с беспилотника, как считали ранее. Ее взорвали прямо на территории склада, к такому выводу в своем отчете пришла следственная комиссия.

К слову Взрывы в Балаклее: назвали имена погибших военных

В материалах уголовного дела сказано, что во время пожара никаких летательных аппаратов над складом не было зафиксировано. Более того, эксперты убеждены, что взрывчатка была прикопана в землю. На одной из площадок даже нашли воронку.

Учитывая размеры воронки и следы от первого взрыва на территории склада, эксперты считают, что на это нужна была целая группа снарядов. Чтобы быстро установить такого рода взрывчатку без проведения специальных земляных работ, ее должно быть около 760 килограммов.

Более того, после взрывов территория склада насчитывала до десяти аналогичных подкопанных воронок. Следовательно, это может означать, что взрывчатку для подрыва склада поустанавливали на всей его территории.

Поэтому комиссия считает, что пожар на складе боеприпасов в Балаклее в течение длительного времени планировался с ведома военных и работников, которые были на складе.

Что известно о пожаре в Балаклее?

На самом деле на этом складе боеприпасов таких было сразу два – 23 марта 2017 года и 15 ноября 2019-го. Впрочем расследование комиссии касается именно первого.



Тогда на крупнейшем складе в Украине было уничтожено 93% боеприпасов, а общая сумма убытков составляла 12 миллиардов 100 миллионов гривен. Кроме того, погибла гражданская.

Пожар на складе в Калиновке

Здесь на заседаниях комиссии инспектор Минобороны указал на существенную нехватку боеприпасов. После пожара военные не досчитались имущества на почти 500 000 гривен. Его не было еще до пожара, поскольку боеприпасы не уцелели и не выстрелили.

Впрочем следователи Службы безопасности Украины даже не приняли во внимание этот факт, когда "пытались найти" виновных в пожаре на складе.

Что будет дальше

Следственная комиссия направила запросы в инспекцию Министерства обороны о проведенных внутренних расследованиях. В случаях с этими двумя пожарами следственная комиссия начала собственное расследование.

Также ожидаются заседания, на которых комиссия рассмотрит еще три пожара на складах боеприпасов:

город Ичня (Черниговская область) – 9 октября 2018 год;

город Сватово (Луганская область) – 29 октября 2015 год;

город Кривой Рог (Днепропетровская область) – 20 марта 2014 года.

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