На Донбассе погиб юный украинский военный Богдан Коваленко: фото и детали
Вечером 18 июня вражеские снайперы обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате такого обстрела от пули снайпера погиб 22-летний украинский военный Богдан Коваленко.
Про загибель українського військового повідомляє організація "Сестра милосердя АТО".
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Молодий хлопець родом з Харківської області. Жив у селищі Нова Водолага. У момент загибелі йому було всього 22 роки.
У 2014 році, коли розпочалася російсько-українська війна, хлопцеві було всього 16 років. На військову службу за контрактом він пішов у 2017 році. Служив у 54 ОМБр.
Втрачаємо гідних харків'ян. Вночі у зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув старший солдат Богдан Коваленко,
– повідомили в організації.
На Донбасі загинув військовий Богдан Коваленко
Хлопець був навідником-оператором у розвідувальному взводі, а його військова частина дислокується в Бахмуті Донецької області. У Богдана Коваленка залишилися батько й бабуся.
Від кулі снайпера загинув молодий військовий Богдан Коваленко